Fernando Martinez bat Jerwin Ancajas dans un match revanche pour le titre de 115 livres

L’Argentin invaincu Fernando Martinez a conservé le titre des poids coq juniors de la Fédération internationale de boxe samedi, battant l’ancien champion des Philippines Jerwin Ancajas par décision unanime.

Martinez a défendu la couronne qu’il a remportée à Ancajas en février par les scores des juges de 119-109, 118-110 et 118-110 lors du match revanche du championnat à Carson, en Californie.

“C’était une validation du premier combat”, a déclaré Martinez par l’intermédiaire d’un traducteur. « C’est certain que l’entraînement a été très difficile. Je me suis très bien préparé. »

Martinez s’est amélioré à 15-0 tandis que le gaucher philippin Ancajas est tombé à 33-3 avec deux nuls et 22 KO.

« Je suis prêt pour n’importe qui. Mon record montre que je suis un champion », a déclaré Martinez.

Le combattant sud-américain a trouvé plus difficile de défendre une couronne mondiale pour la première fois que de la gagner pour la première fois.

“Il est définitivement plus difficile de maintenir cette faim et de conserver le titre”, a-t-il déclaré.

Ils se sont combinés pour lancer plus de 1 400 coups de poing dans l’affaire de 12 rounds.

Martinez a remporté la couronne IBF en la division des 115 livres d’Ancajas en février avec une victoire par décision unanime à Las Vegas, mettant fin à la séquence sans défaite de 21 combats du combattant philippin depuis une décennie.

Ancajas, qui a réussi neuf défenses du titre il a gagné en 2016, a invoqué une clause de revanche pour avoir une chance de récupérer la couronne.

Ancajas, un an plus jeune que le champion à 30 ans, a poussé l’attaque aux quatrième et cinquième tours tandis que Martinez a dominé le sixième avec une rafale de combinaisons.

Un coup de tête accidentel subi par Ancajas a brièvement arrêté le combat au septième round, mais les deux combattants se balançaient rapidement à la fin du round.

Martinez emmêlé ses jambes avec celles d’Ancajas à la fin du 11e round et sont tombées sur la toile mais il a été rapidement agité comme pas un renversement, quelque chose qu’aucun combattant n’a subi dans sa carrière professionnelle.

