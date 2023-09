Fernando Botero, le légendaire peintre colombien, décède à 91 ans – The USA Print

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/414063/414063_600x315.jpg

Fernando Boterole célèbre peintre et sculpteur colombien, est décédé à l’âge de 91 ans, comme l’ont confirmé les médias locaux ce vendredi (via BBC). La cause était une pneumonie qui a nécessité des soins médicaux dans un hôpital du nord de l’Italie, où l’artiste vivait depuis des décennies. Botero, né le 19 avril 1932 à Medellín, en Colombie, est universellement connu pour son style caractéristique caractérisé par des figures corpulentes et volumineuses. Ses œuvres ont été exposées dans les musées les plus importants du monde et ont atteint des valeurs allant jusqu’à 2 millions de dollars aux enchères. Ses sculptures en acier, qui décorent les rues et les places des grandes villes internationales, sont également célèbres.

Le président de la Colombie, Gustavo Petroet l’ancien président Juan Manuel Santos, s’est joint aux condoléances mondiales, soulignant l’impact indélébile de l’artiste sur le monde de l’art. La femme de Botero, Sophia Vari, également artiste de premier plan, est décédé il y a cinq mois. Fernando a grandi dans une ville de Medellín où les églises étaient plus nombreuses que les musées, et sa première approche de l’art s’est faite à travers l’art religieux, même s’il n’a pas grandi dans un environnement particulièrement religieux.

Autoportrait de Fernando Botero 1986 (Image : Collection privée/James Goodman Gallery, New York, États-Unis/Bridgeman)

En 2019, un documentaire consacré à sa carrière est sorti, intitulé Botero : The Movie – % et réalisé par Don Millar, et peut être vu sur Apple TV+. L’artiste laisse un héritage irremplaçable dans la culture mondiale et notamment dans sa Colombie natale, où le Musée d’Antioquia, à Medellín, lui consacre une vaste collection. Sa mort marque la fin d’une époque pour l’art latino-américain.

La carrière diversifiée de Botero

Botero était l’une des figures les plus marquantes de l’art latino-américain et a eu une carrière aussi riche que diversifiée. Son intérêt pour l’art a commencé dans sa jeunesse, lorsqu’il illustrait pour le journal local El Colombiano et qu’il fut expulsé de son école pour un article sur Picasso jugé obscène. Il termine ses études secondaires au Liceo de l’Université d’Antioquia, après quoi il s’installe à Bogotá en 1951. Il y réalise ses premières expositions et se fait connaître sur la scène artistique colombienne.

Sa véritable formation d’artiste commence en Europe, où il s’installe en 1952. Il s’installe d’abord à Madrid, où il étudie à l’Académie Royale d’Art de San Fernando. Cependant, c’est son séjour à Florence et son contact avec l’art de la Renaissance italienne qui influencent profondément son style. Un livre de Bernard Berenson et l’œuvre de Paolo Uccello l’amènent à expérimenter le volume en peinture, trait qui deviendra sa marque de fabrique.

À son retour en Colombie, Botero a été critiqué, en grande partie à cause de la domination de l’avant-garde française de l’époque dans son pays natal. Malgré ce revers initial, il s’installe à Mexico, où son œuvre se transforme à nouveau, incorporant des éléments du modernisme et le style coloré de Rufino Tamayo. Au fil de ses déplacements entre New York, Bogota et diverses villes d’Europe, sa réputation grandit, cristallisant sa position comme l’un des artistes les plus importants de sa génération.

En 1960, il s’installe à New York, où il est influencé par l’expressionnisme abstrait, tout en conservant son langage figuratif. Bien que l’abstraction domine la scène artistique, Botero conserve ses intérêts et continue d’explorer la volumétrie et la couleur dans son travail. En 1962, il expérimente le pop art, adaptant son style pour inclure des personnages figuratifs et des aplats de couleurs.

Avec une carrière de plus de sept décennies et une influence qui s’étend à travers le monde, Fernando Botero témoigne du pouvoir de l’art de traverser les frontières culturelles et émotionnelles. Son intérêt particulier pour la volumétrie et sa capacité à capturer l’essence humaine le positionnent comme un artiste d’importance mondiale. Avec des sculptures et des peintures allant du politique au poétique, Botero restera dans les mémoires comme une force influente dans le monde de l’art contemporain.