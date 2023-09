Fernando Botero, artiste colombien à l’imagerie ronde et fantaisiste, décède à 91 ans

Commentez cette histoire Commentaire

Fernando Botero, un artiste colombien qui a développé un style caractéristique en peignant des figures rondes, gonflées mais sensuelles avec un côté fantaisiste ou satirique, et qui s’est lancé dans des sculptures monumentales qui ornaient certains des boulevards les plus célèbres du monde, est décédé le 15 septembre dans un hôpital de Monaco. . Il avait 91 ans. Mauricio Vallejo, copropriétaire de la galerie Art of the World à Houston et ami proche de M. Botero, a confirmé le décès et a déclaré que l’artiste souffrait d’une pneumonie et de la maladie de Parkinson.

L’esthétique de M. Botero – souvent qualifiée de Boterismo – est devenue un attrait majeur dans les musées d’art contemporain et a décoré les Champs-Élysées à Paris, Park Avenue à New York et le Paseo de Recoletos de Madrid, entre autres artères renommées, ainsi que des parcs et des places de De Buenos Aires à Moscou en passant par Tokyo. Ses figures surdimensionnées emblématiques ont contribué à attirer l’attention du monde entier sur les artistes latino-américains de la seconde moitié du XXe siècle.

Avec une irrévérence impassible, il a parcouru les scènes urbaines bourgeoises de Colombie à la recherche d’images d’extravagance, de pomposité et de cupidité. Au début de sa carrière, M. Botero a saisi les contrastes visuels : de minuscules serpents, perroquets, mouches et bananes ornent ses portraits de toreros dirigeables, d’évêques, de prostituées, d’acrobates, de danseurs de salon et de politiciens. Les hommes au visage rond arborent de minuscules moustaches ; de grosses dames fument des cigarettes miniatures.

Ses personnages sur toile et moulés en bronze étaient souvent voluptueux et sournoisement fantaisistes, bien qu’il se tourne plus tard vers des thèmes plus sombres inspirés par l’actualité, comme la violence liée à la drogue en Colombie et la torture dans la prison américaine d’Abu Ghraib en Irak.

Le travail de M. Botero était très populaire et pouvait rapporter des millions de dollars. Cependant, les critiques, surtout dans les années 1960, n’approuvèrent pas toujours son travail. Certains l’ont qualifié de gadget ou de caricature. Un critique d’ARTnews a un jour déprécié ses figures agrandies en les qualifiant de « fœtus engendrés par Mussolini sur une paysanne idiote ».

Edward J. Sullivan, professeur à l’Université de New York spécialisé dans l’art contemporain latino-américain, attribue cette animosité à l’humour et à l’accessibilité des installations d’art public de M. Botero, qui remettaient en question un établissement souvent impénétrable et gardant jalousement son rôle de gardien.

« Ma popularité est liée au divorce entre l’art moderne, où tout est obscur, et le spectateur qui a souvent l’impression qu’il a besoin d’un professeur pour lui dire si c’est bon ou pas », a déclaré M. Botero au Los Angeles Times. « Je crois qu’un tableau doit s’adresser directement au spectateur, avec sa composition, ses couleurs et son design, sans professeur pour l’expliquer. »

L’insolence de M. Botero se reflète dans ses peintures de Marie-Antoinette déambulant dans les rues pavées d’une ville colombienne, d’un énorme danseur de ballet sur la pointe des pieds à la barre et d’un clerc à l’esprit sérieux allongé dans un repos comique dans un parc. Dans un autoportrait, M. Botero se représente en tenue de tauromachie.

Il a rejeté les suggestions selon lesquelles il devrait aller au-delà des figures volumineuses dans ses peintures et ses sculptures bulbeuses.

« Tout le monde dit : « Quand vas-tu changer de style ? Cela me fait rire », a déclaré M. Botero au Miami Herald en 2000. « El Greco a peint El Grecos toute sa vie. Le Greco n’a pas peint Michel-Ange ni Giotto.

Fernando Botero Angulo est né à Medellín le 19 avril 1932, deuxième de trois frères et sœurs. Son père, un vendeur qui faisait parfois ses tournées à cheval, est décédé d’une apparente crise cardiaque quand M. Botero avait 4 ans. Sa mère, couturière, avait du mal à subvenir aux besoins de la famille.

Un oncle a inscrit M. Botero dans une école de tauromachie, où les élèves pratiquaient des passes devant des taureaux imaginaires. « Nous étions une vingtaine d’élèves dans l’école. Après beaucoup d’entraînement, un jour, le professeur a finalement dit : « Maintenant, nous allons faire l’expérience avec un vrai taureau. » Dix-neuf ont quitté l’école, moi y compris », a déclaré M. Botero au South China Morning Post.

Il commence à dessiner des scènes des arènes, trouvant une passion en dehors de son école jésuite, où les prêtres, scandalisés par un essai admiratif qu’il a écrit sur l’artiste espagnol Pablo Picasso, l’ont expulsé en 1949.

M. Botero est diplômé d’un lycée public, puis a déménagé à Bogotá, la capitale colombienne, une expérience à couper le souffle qui a propulsé le jeune artiste dans un milieu créatif – artistique et littéraire – très éloigné de la province de Medellín. Lorsqu’un de ses tableaux fut classé deuxième lors d’un concours national en 1952, il utilisa l’argent du prix pour étudier l’art à Madrid.

Il visite le Louvre à Paris et s’installe à Florence en 1953, se délectant des peintures de la Renaissance. Mais à son retour en Colombie en 1955, M. Botero a bombardé ses efforts pour vendre son travail.

M. Botero et sa première épouse, Gloria Zea, ont déménagé un an plus tard à Mexico, où M. Botero a adopté ce qui allait devenir sa signature. Une peinture de Botero de cette époque – représentant une mandoline avec une rosace improbablement petite qui faisait paraître l’instrument disproportionné – représentait l’exploration du volume par l’artiste.

Il a déclaré au South China Morning Post qu’il était mécontent de la tendance de certains téléspectateurs à considérer ses sujets comme étant gros. « Pour moi, c’est une exaltation du volume et de la sensualité », dit-il. « J’ai fait le contraire de ce que font la plupart des artistes aujourd’hui : j’ai donné de l’importance au volume. J’ai également accordé de l’importance au sujet et à l’expression : la poésie. Je ne veux pas choquer les gens. Je veux leur faire plaisir.

Son mouvement vers un style plus exubérant s’est développé à son retour à Bogotá, où les artistes et les écrivains commençaient à brouiller les frontières entre le réel et le fantastique. Le mouvement allait exploser dans les années 1960 dans un genre connu sous le nom de réalisme magique et principalement associé à l’écrivain Gabriel García Márquez, un contemporain de M. Botero qui a remporté le prix Nobel de littérature en 1982.

« Vous ne pouvez pas vraiment comprendre l’esprit de Botero sans prendre en considération ce que faisaient évidemment des gens comme García Márquez, qu’il connaissait, bien sûr », a déclaré Sullivan, l’historien de l’art. « C’était vraiment un monde petit mais extrêmement vital. . . . García Márquez a vu les peintures et les dessins de Botero et en a, je pense, beaucoup profité.

M. Botero a déménagé à New York en 1960, l’année de son divorce, mais n’a suscité que peu d’intérêt parmi les artistes et les acheteurs. « La grande passion en Amérique et dans le monde était l’expressionnisme abstrait », a-t-il déclaré à Bloomberg TV en 2014. « Mais je suis resté fidèle à mes idées. »

Il vendait des tableaux entre 200 et 300 dollars pièce, arrivant à peine à joindre les deux bouts, jusqu’à ce qu’un conservateur du Musée d’art moderne voie par hasard une de ses œuvres lors d’une visite avec un autre artiste qui vivait dans l’immeuble de M. Botero. Le musée a acheté « Mona Lisa, Age Twelve » de M. Botero, une interprétation du chef-d’œuvre de Léonard de Vinci, et a immédiatement rehaussé la stature de M. Botero.

Le deuxième mariage de M. Botero, avec Cecilia Zambrano, s’est soldé par un divorce. En 1978, il épouse la sculptrice grecque Sophia Vari ; elle est décédée en mai. Les survivants comprennent trois enfants issus de son premier mariage, Fernando, Juan Carlos et Lina ; un frère; et plusieurs petits-enfants.

Pedro, son fils de 4 ans avec Zambrano, a été tué dans un accident de voiture en Espagne en 1974 alors que M. Botero conduisait. « Vous connaissez la barrière, au milieu de l’autoroute ? Il est tombé sur ma voiture et l’a tué sur le coup », a-t-il déclaré plus tard au South China Morning Post. « Toute la famille a eu de la chance de ne pas être tuée. »

M. Botero a perdu des parties de deux doigts et des mouvements dans son bras droit, mais le chagrin l’a plongé dans une frénésie de travail, et il a déclaré que le meilleur tableau qu’il ait jamais réalisé était celui de son défunt fils. « J’avais encore les bandages quand je l’ai peint », a-t-il déclaré.

Dans ses dernières années, M. Botero a vécu et travaillé à Paris, Monte Carlo, New York et Pietrasanta, en Italie. Il se rend régulièrement en Colombie, mais s’inquiète de l’augmentation du trafic de drogue et de la violence dans les années 1980 et 1990. En 1994, une escouade des Forces armées révolutionnaires de Colombie, un groupe de guérilla marxiste, a échoué dans sa tentative d’enlèvement de M. Botero.

Un an plus tard, des insurgés ont fait exploser une bombe près de sa sculpture en bronze en plein air « Pájaro », ou Oiseau, qu’il avait offerte à sa ville natale. L’explosion a eu lieu lors d’un concert en plein air et a tué plus de 20 personnes.

Au milieu de la violence, M. Botero, qui avait réussi son retour à la peinture, s’est attaqué à des sujets plus ouvertement politiques. Une série de tableaux montrait Pablo Escobar, le chef du cartel des stupéfiants de Medellín, mourant sur un toit sous une pluie de balles de la police. D’autres ont représenté des attentats à la voiture piégée, un chef rebelle brandissant une arme automatique dans une clairière de la jungle, un massacre dans un bar, un enlèvement et d’autres scènes de chaos – généralement sans le style moqueur ou satirique de certaines de ses autres œuvres.

Il espérait, a-t-il déclaré au New York Times, que son travail « serait un témoignage d’un moment terrible, d’une époque de folie dans ce pays ».

En 2000, M. Botero a fait don à la nation d’œuvres d’art évaluées à plus de 100 millions de dollars, dont 200 de ses propres œuvres et des dizaines d’œuvres de Chagall, Picasso et Dalí provenant de sa collection privée. Les œuvres sont désormais exposées au Musée Botero de Bogotá et au Musée d’Antioquia, à Medellín.