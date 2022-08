Fernando Alonso sur son arrivée chez Aston Martin

Fernando Alonso a défendu son transfert choc vers Aston Martin pour la saison prochaine, déclarant jeudi qu’il se sentait plus recherché par l’équipe de Formule 1 basée à Silverstone que les employeurs actuels Alpine.

L’Espagnol de 41 ans a lancé la saison idiote à la vitesse supérieure après le Grand Prix de Hongrie du mois dernier quand Aston Martin l’a confirmé comme remplaçant du quadruple champion du monde Sebastian Vettel.

Alonso devait rester chez Alpine, propriété de Renault, l’équipe avec laquelle il a remporté ses deux titres en 2005 et 2006 et a fait son retour en Formule 1 l’année dernière.

“Nous évoluions dans différentes choses et nous n’étions peut-être pas d’accord sur les principes”, a-t-il déclaré aux journalistes lors du Grand Prix de Belgique.

«Ce n’est pas seulement ce que vous acceptez en termes de durée du contrat, c’est aussi la confiance que vous ressentez et la façon dont vous vous sentez désiré dans un lieu. J’ai senti que c’était la bonne décision de déménager à Aston parce qu’ils semblaient vraiment me vouloir et appréciaient chaque performance que je faisais au cours des deux dernières années.

Le pilote le plus âgé de la grille est 10e au classement après avoir marqué neuf fois en 13 courses. Il échange une équipe qui est quatrième du championnat contre une qui est deuxième.

Aston Martin, propriété du milliardaire canadien Lawrence Stroll, a de grandes ambitions et investit massivement dans les infrastructures, les installations et les personnes.

Alonso, qui a conclu un accord pluriannuel, aurait été mécontent de la durée de la prolongation offerte par Alpine.

Le constructeur français avait prévu de prêter la réserve australienne et champion de Formule 2 Oscar Piastri à Williams, mais tout a changé lorsque Alonso a annoncé son déménagement.

Le joueur de 21 ans a été immédiatement annoncé comme remplaçant de l’Espagnol, mais a ensuite déclaré qu’il ne conduirait pas pour Alpine la saison prochaine et devrait maintenant rejoindre McLaren.

Alonso, qui est ami avec le manager de Piastri et ancien pilote de F1 Mark Webber, a déclaré qu’il était aussi surpris que quiconque par le camouflet d’Alpine par l’Australien.

L’Espagnol a également déclaré avoir informé les hauts responsables de l’équipe de son départ avant qu’il ne soit annoncé, suggérant que le directeur Otmar Szafnauer, qui a déclaré avoir découvert le déménagement dans le communiqué de presse d’Aston Martin, n’était pas au courant.

