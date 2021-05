Fernando Alonso se concentre sur la vitesse et non sur les luttes avant le retour à la maison

L’époque où 140000 fans acclamaient Fernando Alonso pour une victoire à domicile en Espagne est révolue depuis longtemps, mais le double champion du monde de Formule 1 revient ce week-end avec la conviction qu’il peut conduire mieux que jamais.

Le joueur de 39 ans fait sa première apparition au Grand Prix d’Espagne depuis 2018, alors qu’il était chez McLaren alors en difficulté, avec son retour en chantier après trois courses pour Alpine, propriété de Renault.

Il s’est retiré du match d’ouverture à Bahreïn en mars en raison d’un problème de frein, a terminé 10e à Imola après la rétrogradation de Kimi Raikkonen d’Alfa Romeo et huitième au Portugal le week-end dernier.

On a beaucoup parlé des meilleurs pilotes qui ont eu du mal cette saison après avoir changé d’équipe, et encore moins de retour après deux ans de course ailleurs, mais Alonso a suggéré que cela avait été exagéré.

Il a dit avant le début de la saison qu’il se sentait à son meilleur et qu’il était fidèle à cela.

«Je suis à un moment de ma vie où je me sens bien et je me sens capable de conduire mieux que jamais, mais cela ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas de difficultés pour vous lancer dans une nouvelle aventure», a-t-il déclaré à un groupe restreint de journalistes.

«J’ai été le premier à admettre que je n’étais pas à 100% à Imola et que je n’étais pas à l’aise et probablement sous-performant, mais c’était une course.»

Même alors, Alonso n’était qu’à deux dixièmes de seconde du jeune coéquipier français Esteban Oncon.

«À la fin de l’année, nous parlons. Si j’ai sous-performé toute la saison et que tout a été plus difficile que prévu, il y a peut-être un point à vraiment discuter et à approfondir les questions de savoir pourquoi c’est plus difficile qu’auparavant », a-t-il suggéré.

«Mais à Bahreïn, j’étais heureux et probablement surperformant… nous avons besoin de quelques courses pour que tout se stabilise.»

Dimanche, la foule au Circuit de Catalunya de Barcelone sera limitée à 1000 en raison de la pandémie COVID-19, loin de l’Alonso-mania d’autrefois.

En 2006, plus de 130000, pour la plupart dans le bleu et le jaune de sa région natale des Asturies et la livrée Renault, l’ont vu devenir le premier Espagnol à gagner à domicile et à récupérer le trophée du roi.

En 2007, après son deuxième titre avec Renault, un record de 140 700 personnes a assisté. En 2013, il gagne à nouveau avec Ferrari, toujours sa dernière victoire en Formule 1.

«Ce que nous avons vu dans les tribunes en 2006 et 2007 ne sera plus jamais revu. Jamais », a déclaré Alonso.

«Je pense que 2006 est quelque chose que je ne vivrai plus jamais en termes de passion des gens et de soutien de la tribune.»

Le Grand Prix d’Espagne est hors contrat après la course de dimanche, mais il espérait que ce ne serait pas une histoire d’adieu.

« Honnêtement, je ne pense pas que ce soit le dernier en Espagne », a déclaré Alonso, qui a également terminé deuxième quatre fois à Barcelone et a gagné à Valence en 2012.

« Nous sommes un pays qui a été bon pour la Formule 1 au cours des deux dernières décennies. »

