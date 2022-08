Fernando Alonso remplacera Sebastian Vettel chez Aston Martin en 2023

Le pilote espagnol de Formule 1 Fernando Alonso quittera l’équipe Alpine pour rejoindre Aston Martin avec un contrat pluriannuel en 2023, a annoncé lundi l’écurie britannique dans un communiqué.

Le double champion du monde, qui a fêté ses 41 ans vendredi, remplacera le pilote allemand Sebastian Vettel, quadruple champion, qui a annoncé la semaine dernière sa retraite de la Formule 1 à l’issue de la saison en cours.

« Toute l’entreprise est ravie d’apporter à l’équipe l’expérience incroyable de Fernando, son rythme et son sens de la course brillants », a déclaré Aston Martin.

“Le recrutement d’un talent spécial tel que Fernando est une déclaration d’intention claire d’une organisation qui s’est engagée à développer une équipe de Formule 1 gagnante.”

NOUVELLES: @AstonMartinF1 annonce Fernando Alonso pour 2023. Nous sommes ravis de confirmer que deux fois #F1 Champion du monde @alo_oficial rejoindra l’équipe à partir de la saison prochaine avec un contrat pluriannuel. Appuyez ci-dessous pour en savoir plus. ⬇️#WeClimbTogether — Équipe Aston Martin Aramco Cognizant F1 (@AstonMartinF1) 1 août 2022

Alonso, qui a remporté ses titres mondiaux en 2005 et 2006, a déclaré que l’équipe Aston Martin, qui appartient au milliardaire canadien Lawrence Stroll dont le fils Lance conduit l’autre voiture, “applique clairement l’énergie et l’engagement pour gagner” et est “l’un des les équipes les plus excitantes de la Formule 1 aujourd’hui ».

“Je connais Lawrence et Lance depuis de nombreuses années et il est très évident qu’ils ont l’ambition et la passion de réussir en Formule 1”, a déclaré Alonso, qui a terminé huitième du Grand Prix de Hongrie dimanche et est actuellement 10e au classement du championnat du monde.

« J’ai toujours la soif et l’ambition de me battre pour être au premier plan, et je veux faire partie d’une organisation qui s’engage à apprendre, à se développer et à réussir.

“J’ai l’intention de gagner à nouveau dans ce sport et je dois donc saisir les opportunités qui me conviennent.”

