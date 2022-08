Fernando Alonso rejoindra Aston Martin en remplacement de Sebastian Vettel pour la Formule 1 2023

Fernando Alonso courra pour Aston Martin à partir de la saison 2023 de Formule 1, rejoignant l’équipe en remplacement de Sebastian Vettel.

Dans un geste choc qui a été confirmé à l’improviste lundi matin, Aston Martin a déclaré qu’Alonso avait signé un “contrat pluriannuel” pour courir pour eux.

Le double champion du monde, qui pilote actuellement pour Alpine, occupera le poste de son compatriote multiple vainqueur du titre Sebastian Vettel après que l’Allemand a confirmé sa retraite avant le GP de Hongrie.

