Fernando Alonso d’Aston Martin dit qu’il ressent les avantages des récentes améliorations et qu’il espère faire un spectacle devant ses fans locaux.

Fernando Alonso pense que « un ou deux dixièmes » suffiront à changer la grille du Grand Prix d’Espagne après une seconde séance d’essais serrée.

Alonso était à 0,170 seconde de Max Verstappen lors de la deuxième séance vendredi, le top 17 étant divisé par moins d’une seconde autour du Circuit de Barcelona-Catalunya.

C’était un contraste avec la première séance d’entraînement, où le leader du championnat, Verstappen, avait plus de trois quarts de seconde d’avance sur le peloton.

« Je pense que c’est tellement serré qu’un ou deux dixièmes vous placeront dans une position complètement différente du classement. Alors n’apportez pas trop d’attention aux temps », a déclaré Alonso.

« Nous avons suivi tous les programmes que nous avions avant les entraînements, ce qui est une bonne chose – en apprenant sur les pneus, la piste est peut-être plus lente que ce que nous avions prévu, donc il reste encore plus de temps pour trouver plus de réglages sur les réglages, mais ce fut un vendredi productif. »

David Croft et Anthony Davidson de Sky F1 passent en revue les séances d'essais de vendredi sur le Circuit de Catalunya.

Lorsqu’on lui a demandé si les mises à niveau d’Aston Martin au GP d’Espagne avaient fonctionné comme prévu, Alonso a ajouté : « Absolument. Il n’y a pas une nouvelle pièce que nous mettons sur la voiture qui n’aide pas les performances. C’est quelque chose qui a toujours été le cas avec l’équipe depuis Bahreïn.

« Donc, satisfait des mises à niveau et voyons demain, quand tout le monde sera à pleine puissance, où nous en sommes. »

Verstappen: La voiture était dans une bonne fenêtre

Verstappen, qui a remporté sa première course de F1 au GP d’Espagne 2016, est à la recherche de pole positions consécutives pour la première fois cette saison.

Le pilote Red Bull a apprécié de conduire dans l’avant-dernier virage rapide après que la chicane à vitesse lente ait été abandonnée avant l’événement de cette année.

Max Verstappen dit qu'il s'est senti « très à l'aise » dans sa Red Bull alors qu'il a dominé les P1 et P2 avant le Grand Prix d'Espagne.

« C’était beaucoup plus amusant à piloter. Les voitures de F1 en général se sentent mieux à haute vitesse, donc pour moi, les deux derniers virages sont bien meilleurs à piloter », a-t-il déclaré.

« J’ai aussi essayé de suivre quelques voitures et ça semblait assez bien là aussi. J’ai été positivement surpris pour les dépassements et dans l’ensemble, nous avons passé une très bonne journée.

« La voiture était dans une bonne fenêtre et vous essayez de peaufiner certaines choses ici et là, mais à court terme, à long terme, tout semblait assez bon.

« De mon côté, je me sentais très à l’aise dans la voiture en m’occupant des pneus. J’ai encore besoin de regarder les chronos des autres mais de notre côté, ce fut une bonne journée. [The bumps] ne sont pas trop mal. Cette piste a été refaite il y a quelques années et elle est encore assez correcte. »

Alonso espère offrir un « bon spectacle » aux fans

La popularité d’Alonso en Espagne a vu une mer de fans verts se rassembler autour du Circuit de Barcelona-Catalunya, représentant le vert d’Aston Martin.

Le double champion du monde a déclaré que 67% des fans du GP d’Espagne portaient les couleurs d’Aston Martin vendredi.

« C’est incroyable. Je pense que cela remonte aux années 2005/06/07, où tout était d’une seule couleur », a ajouté Alonso, qui a remporté la dernière fois en F1 il y a 10 ans lors de son épreuve à domicile.

« Je ressens vraiment ce soutien, cette énergie particulière. Le forum des fans de ce matin était incroyable. En conduisant, je ne peux pas les entendre, mais je sens à quel point ils sont enthousiastes. Alors j’espère que nous leur offrirons un bon spectacle. »

Fernando Alonso teste de nouvelles pièces sur son Aston Martin lors des essais du vendredi pour le Grand Prix d’Espagne

