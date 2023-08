Fernando Alonso : l’Espagnol compare l’ascension d’Aston Martin à la qualification en Ligue des champions dans le football

Fernando Alonso a terminé deuxième pour Aston Martin au GP des Pays-Bas

Fernando Alonso a comparé l’ajustement d’Aston Martin à concourir en tête de la grille de Formule 1 en 2023 à une équipe de football se qualifiant pour la première fois pour la Ligue des Champions.

Aston Martin a été la surprise de la saison 2023, avec Alonso troisième au classement des pilotes après 13 courses, derrière le leader en fuite du championnat du monde Max Verstappen et son coéquipier Red Bull Sergio Perez.

Après avoir remporté six podiums remarquables lors des huit premières courses de la saison pour l’équipe qui a terminé septième au classement des constructeurs l’année dernière, Alonso et Aston Martin ont été ramenés sur terre alors que le pilote de 42 ans n’a pas réussi à terminer dans le top. quatre dans chacune des quatre courses avant les vacances d’été.

Cependant, avant de rebondir avec une brillante deuxième place lors d’un Grand Prix des Pays-Bas chaotique et pluvieux dimanche, Alonso a exhorté à la patience quant aux performances de l’équipe.

« Disons que c’était inattendu, d’une certaine manière, à quel point l’équipe était compétitive », a déclaré le double champion du monde. « Dès la première course, nous nous sommes retrouvés dans une position très forte, nous avons donc maximisé chaque opportunité lors des premières courses.

« Et puis lors des dernières épreuves, nous n’étions peut-être pas aussi compétitifs que la première partie de l’année, mais nous avons quand même marqué des points à chaque week-end.

Après 13 courses : 2022 vs 2023… 2022 contre 2023 points Changement Taureau Rouge 431 contre 540 +109 Mercedes 304 contre 255 -49 Aston Martin 20 contre 215 +195 Ferrari 334 contre 201 -133

« C’est la Formule 1 et ces choses changent si rapidement. Donc, je pense que c’était une surprise pour nous. La voiture était rapide, mais je pense que l’équipe a été exceptionnelle pendant l’hiver, comprenant quels étaient les problèmes de l’année dernière.

« Je pense que la fiabilité, tout, la stratégie, nous avons fait des choses vraiment bonnes dans la plupart des courses pour obtenir ces résultats. Ce n’est pas seulement le rythme de la voiture – vous devez tout maîtriser pendant le week-end, depuis les premiers essais jusqu’à dimanche. »

« Et puis, je pense que nous sommes comme si nous jouions en Ligue des Champions en ce moment et nous nous retrouvons avec les toutes meilleures équipes, essayant de nous développer hors piste et cela va être le plus grand défi pour Aston Martin maintenant. »

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Alonso peut offrir « le même niveau » que Verstappen

Alors que l’attente d’Alonso pour une 33e victoire en carrière a été prolongée par la neuvième victoire consécutive de Verstappen, un record, dimanche, l’Espagnol a fourni une preuve supplémentaire qu’il reste l’un des meilleurs pilotes de la grille.

Depuis que les deux hommes ont remporté deux victoires chacun lors des quatre premières courses, la domination de Verstappen sur son coéquipier Perez est devenue un sujet de discussion, Alonso étant interrogé à ce sujet après la course à Zandvoort.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Fernando Alonso dit que c’était un « sentiment merveilleux » après avoir décroché la deuxième place au GP des Pays-Bas. Fernando Alonso dit que c’était un « sentiment merveilleux » après avoir décroché la deuxième place au GP des Pays-Bas.

Tout en faisant généreusement l’éloge de Verstappen, ce qu’il a fait toute la saison, Alonso a exprimé sa conviction que des pilotes comme lui et le septuple champion du monde Lewis Hamilton pourraient rivaliser avec le Néerlandais.

« On sous-estime parfois ce que Max réalise », a déclaré Alonso après la course de dimanche. « Je pense que gagner dans un domaine aussi dominant dans n’importe quel sport professionnel, c’est tellement compliqué.

« Donc, pour être au même niveau que lui, évidemment, nous avons beaucoup de confiance en nous, les pilotes en général, donc je crois que je peux aussi faire du bien.

« Je ne sais pas pour Lewis, mais moi, oui… et Lewis aussi, et tout le monde, je pense qu’il faut entrer dans une ambiance, dans un état où l’on est connecté à une voiture.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Points forts du Grand Prix des Pays-Bas de Zandvoort. Points forts du Grand Prix des Pays-Bas de Zandvoort.

« Je pense que des jours comme aujourd’hui, je sentais que j’étais à mon meilleur et que j’ai donné 100% de ce que je ressentais et de mes capacités sur une voiture de course, mais peut-être qu’à Spa je n’étais pas à ce niveau ou en Autriche, ou quelque chose du genre. comme ça.

« Donc, vous sentez toujours qu’il y a place à amélioration et vous n’êtes pas satisfait à 100 pour cent de vous-même, comme je le suis aujourd’hui, et je pense que Max y parvient à 100 pour cent plus souvent que nous en ce moment, que n’importe lequel des autres. pilotes, c’est pourquoi il domine. »

La prochaine étape du cirque F1 est Monza, le Temple de la Vitesse, qui est la dernière course européenne de la saison. Toutes les séances du GP d’Italie seront en direct sur Sky Sports F1 à partir de ce vendredi. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annuler à tout moment