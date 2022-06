Fernando Alonso: le pilote Alpine perd deux places au Grand Prix du Canada après une pénalité de temps

Fernando Alonso s’est vu infliger une pénalité de temps après la course par les commissaires sportifs

Fernando Alonso a été rétrogradé de deux places après le Grand Prix du Canada après s’être vu infliger une pénalité de cinq secondes pour s’être faufilé sur la piste.

L’incident impliquant le double champion du monde dans l’avant-dernier tour des 70 tours a été noté par les commissaires sportifs après qu’Alonso ait été soupçonné d’avoir effectué plus d’un changement de direction pour défendre sa position face à Valtteri Bottas d’Alfa Romeo.

Une enquête d’après-course a ensuite déterminé que le pilote Alpine, qui a franchi la ligne en septième position, était coupable et Alonso a été sanctionné d’une pénalité de temps. Cela, à son tour, l’a ramené à la neuvième place derrière Bottas et son coéquipier Alfa Romeo Zhou Guanyu.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 14 (Fernando Alonso), le pilote de la voiture 77 (Valtteri Bottas) et les représentants de l’équipe et ont examiné les preuves vidéo et la télémétrie de la voiture 77 », indique un communiqué de la FIA.

« Entre les virages 10 et 12, dans l’avant-dernier tour de la course, la voiture 14 a effectué des changements de direction répétés pour se défendre contre la voiture 77 qui a dû soulever à un moment donné et a brièvement perdu de l’élan.

« Tout en notant le point du pilote selon lequel à aucun moment la voiture 77 n’était à côté de la voiture 14, les commissaires considèrent qu’il s’agit d’une violation manifeste du règlement ci-dessus.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action d’un Grand Prix du Canada palpitant alors que Max Verstappen a prolongé son avance en tête du classement des pilotes Le meilleur de l’action d’un Grand Prix du Canada palpitant alors que Max Verstappen a prolongé son avance en tête du classement des pilotes

« Les commissaires sportifs imposent donc une pénalité de temps de cinq secondes conforme à celle imposée pour un incident similaire en Australie 2022. »

Cependant, Sebastian Vettel d’Aston Martin a échappé à la punition après avoir fait l’objet d’une enquête après la course pour ne pas s’être tenu à moins de 10 longueurs de voiture de la voiture de sécurité.