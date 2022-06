Fernando Alonso jure d’attaquer Max Verstappen après s’être qualifié deuxième pour le Grand Prix du Canada

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jenson Button nous parle du brillant tour de qualification P2 de Fernando Alonso dans son Alpine au Canada.

Jenson Button nous parle du brillant tour de qualification P2 de Fernando Alonso dans son Alpine au Canada.

Fernando Alonso s’est engagé à attaquer le poleman Max Verstappen dès le début du Grand Prix du Canada dimanche après avoir placé son Alpine de manière sensationnelle en première ligne lors des qualifications.

L’ancien champion du monde de 40 ans a maîtrisé les conditions humides lors de la séance de qualification de samedi pour terminer à seulement 0,645 seconde de Verstappen, provoquant une réaction bruyante de son équipe et de la foule du circuit Gilles Villeneuve.

« J’attaquerai Max au premier virage », a-t-il déclaré – avec un clin d’œil – après avoir obtenu son premier départ en première ligne depuis le Grand Prix d’Allemagne de 2012.

« La voiture était méga. J’étais tellement à l’aise avec cette voiture et je pense que les fans m’ont également aidé à faire un effort supplémentaire. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen dit avec effronterie que Fernando « vieillit un peu mais reste très rapide » après avoir rejoint l’Espagnol au premier rang au Canada. Max Verstappen dit avec effronterie que Fernando « vieillit un peu mais reste très rapide » après avoir rejoint l’Espagnol au premier rang au Canada.

Verstappen a répondu avec effronterie à la menace d’Alonso lors de la conférence de presse post-qualifications en décrivant l’Espagnol comme « un peu vieux » tout en rendant hommage à une légende de la F1.

« Ça faisait longtemps », a déclaré l’actuel champion du monde. « J’avais l’habitude de regarder la F1 quand j’étais petit et de voir Fernando gagner des courses et des championnats et le mettre en pole position. Partager la première ligne est une bonne chose.

« Bien sûr, Fernando vieillit un peu, mais il est toujours très rapide. Je sais qu’il démarre très bien, donc je dois être prêt. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Fernando Alonso était de bonne humeur après s’être qualifié deuxième au GP du Canada. Fernando Alonso était de bonne humeur après s’être qualifié deuxième au GP du Canada.

Alonso a répondu en répétant son plan pour le dépasser au départ – bien qu’il ait admis qu’il était confus par les procédures après s’être qualifié dans les trois premiers, ne réalisant pas qu’il devait faire une conférence de presse et n’ayant pas le plafond prêt pour ses fonctions médiatiques.

Il a également admis avoir profité des conditions de qualification inhabituelles au Canada et s’attend toujours à être défié par Carlos Sainz (partant 3e), Sergio Perez (partant 13e) et Charles Leclerc, parti en queue suite à une pénalité moteur.

« Ce fut une journée incroyable pour nous », a-t-il déclaré Sports du ciel.

« Partir de la première ligne est meilleur que prévu et c’est un bien meilleur résultat que ce que nous espérions, mais nous le prendrons.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez la jubilation alors qu’Alonso place son Alpine au premier rang. Regardez la jubilation alors qu’Alonso place son Alpine au premier rang.

« C’était une qualification très délicate, semi-sèche mais toujours intercalée, et je pense que nous avons profité de ces conditions.

« Je ne suis pas sûr que nous ayons la voiture pour nous qualifier dans cette position, mais aujourd’hui, nous avons eu de la chance avec les circonstances. Nous travaillons beaucoup pour rendre la voiture aussi rapide que possible. »

« Nous avons apporté de nouveaux pontons latéraux à Bakou et de nouvelles pièces ici pour l’aileron arrière. Ce genre de résultat aide tout le monde dans l’usine à continuer à travailler.

« Voyons demain. Je pense que notre position naturelle est toujours derrière les quatre premiers. Peu importe où ils commencent ou s’ils ont une crevaison ou quoi que ce soit dans le premier tour, ils parviennent toujours à terminer devant tout le monde.

« Je m’attends à me battre et à viser le top cinq, mais cela tient compte du fait que nous pouvons battre la Mercedes, une autre voiture très rapide.

« C’est encore une course longue et difficile à exécuter avec la gestion des pneus. Je suis confiant, mais on ne peut pas rêver trop grand. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Alonso a admis qu’il avait une certaine fortune dans les conditions humides Alonso a admis qu’il avait une certaine fortune dans les conditions humides

Le patron de l’équipe Alpine, Otmar Szahnauer, a soutenu son homme pour se battre contre Verstappen dans le premier virage alors qu’il rendait hommage à l’adaptabilité de l’Espagnol.

« Il est certain que l’expérience et les compétences de Fernando se sont manifestées aujourd’hui et il l’a mis au premier rang », a-t-il déclaré. Sports du ciel.

« Il a toujours été très, très bon pour s’adapter très rapidement, donc il est toujours sur le rythme très rapidement. Lorsque les conditions changent, cette capacité à s’adapter rapidement transparaît.

« Cela montre simplement que parfois l’expérience joue un rôle plus important que l’exubérance de la jeunesse. Plus nous vieillissons, plus nous aimons dire cela. »