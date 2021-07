Fernando Alonso fait de Max Verstappen le favori face à Lewis Hamilton pour le titre de Formule 1 2021

2:29



Fernando Alonso pense que Max Verstappen est le favori du championnat pour le moment, mais tout pourrait arriver pour le ramener en faveur de Lewis Hamilton

Fernando Alonso pense que Max Verstappen est désormais le favori dans une bataille « très intéressante » pour le titre de Formule 1 contre Lewis Hamilton.

Après des années à courir après Mercedes et Hamilton, Red Bull et Verstappen ont pris d’assaut le championnat 2021 et, après des victoires en France et le week-end dernier en Autriche, Verstappen détient un avantage de 18 points.

Avant la deuxième course de ce week-end autour du Red Bull Ring de Spielberg, Alonso, double champion du monde qui n’est pas étranger à un défi pour le titre, a eu son mot à dire sur la bataille en cours et a fait basculer le favori.

Et le pilote Alpine penche vers le jeune Néerlandais et non vers son ancien coéquipier McLaren qui a battu tous les records.

« Le favori est probablement Max parce qu’il est plus performant », a déclaré Alonso à propos de l’homme qui a remporté quatre des huit courses cette année.

2:41 Max Verstappen pense que ce sera «un peu plus difficile» pour la deuxième course au Red Bull Ring après que les autres équipes auront appris et amélioré le GP de Styrie Max Verstappen pense que ce sera «un peu plus difficile» pour la deuxième course au Red Bull Ring après que les autres équipes auront appris et amélioré le GP de Styrie

« Mais les choses peuvent changer rapidement en fonction des performances des équipes et des mises à jour de la voiture. »

Il a ajouté à David Croft de Sky F1 : « Aujourd’hui, je pense que je vais dire Max, mais les choses peuvent changer très rapidement.

« Avec un abandon ou un mauvais tour, une course ou autre. Nous avons vu à Bakou, si Lewis avait été en course, il était déjà en tête. »

Quoi qu’il en soit, Alonso – 39 ans et vainqueur de titres consécutifs en 2005 et 2006 – aime le combat.

« Je pense que c’est très intéressant de l’extérieur à suivre et à regarder », a-t-il déclaré.

2:53 Natalie Pinkham et Johnny Herbert attendent le GP d’Autriche ce week-end depuis le Red Bull Ring Natalie Pinkham et Johnny Herbert attendent le GP d’Autriche ce week-end depuis le Red Bull Ring

« Au moins, nous n’avons pas comme les années précédentes que c’était Lewis contre Lewis et parfois Valtteri [Bottas] Mais pas souvent.

« Pour le moment, nous avons un championnat plus intéressant donc nous pouvons suivre avec un peu plus d’adrénaline jusqu’à Abu Dhabi, ce qui est une bonne chose. »

Alonso se dirige également vers le GP d’Autriche de ce week-end avec un élan, après avoir marqué des points en trois courses consécutives.