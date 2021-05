Fernando Alonso explique la «  colère  » qui l’a aidé à obtenir le meilleur résultat du retour de F1 jusqu’à présent au GP du Portugal

0:45



Fernando Alonso se fraye un chemin devant la McLaren de Daniel Ricciardo pour la neuvième position.

Fernando Alonso a déclaré qu’il avait conduit avec « colère » au GP du Portugal alors que le double champion du monde rebondissait après une qualification décevante et montrait des signes de sa forme de « gladiateur » dans une voiture alpine améliorée.

Alonso, dans la troisième course après son retour en F1, est parti 13e mais est remonté à la huitième place au drapeau à damier, grâce à une arrivée houleuse où il a dépassé Pierre Gasly, Daniel Ricciardo et Carlos Sainz.

C’était le meilleur résultat d’Alonso en course depuis le GP de Singapour 2018.

En regardant la poussée tardive de l’Espagnol, 39 ans, Nico Rosberg de Sky F1 a déclaré qu’il « pouvait voir le gladiateur Alonso dont nous nous souvenons tous depuis le fond de la journée ».

A quoi Alonso a répondu: « Un peu ouais, je suis d’accord là-dessus. »

1:56 Fernando Alonso d’Alpine dit qu’il a utilisé sa frustration face à sa performance de qualification comme motivation dans la course. Fernando Alonso d’Alpine dit qu’il a utilisé sa frustration face à sa performance de qualification comme motivation dans la course.

Alonso, qui a remporté ses deux titres en 2004 et 2005 mais a commencé 2021 avec un DNF à Bahreïn et une 10e place à Imola, a ajouté: « Je pense qu’à Bahreïn j’ai été plus prudent sur tout pour terminer le premier Grand Prix.

«Imola j’étais complètement … j’étais tellement mal à l’aise avec la voiture dans des conditions humides.

« Donc je pense que c’était vraiment la première course où j’exploitais vraiment le maximum de la voiture. Et j’étais bouleversé après les qualifications d’hier, donc aujourd’hui, la colère était probablement en piste aussi. »

Ce n’est pas seulement Alonso qui a brillé à Portimao – mais son équipe Alpine.

La nouvelle marque avait connu un début de vie tranquille après Renault cette saison – se dirigeant vers l’arrière du milieu de terrain lors des deux premières manches – mais a terminé le GP du Portugal en septième et huitième.

10:21 Le meilleur de l’action d’une course passionnante à Portimao alors que Lewis Hamilton a remporté sa deuxième course cette saison devant Max Verstappen. Le meilleur de l’action d’une course passionnante à Portimao alors que Lewis Hamilton a remporté sa deuxième course cette saison devant Max Verstappen.

Esteban Ocon a terminé juste devant Alonso.

« Nous nous battions avec une McLaren, une Ferrari, des choses impensables à Imola et à Bahreïn », a expliqué Alonso. « Je pense que nous avons fait un très grand pas en avant en termes de performances de la voiture. »

La saison 2021 se poursuit avec la course à domicile d’Alonso, le GP d’Espagne, le week-end prochain.

« Je souhaite que ce soit le vrai rythme », a déclaré Alonso. « A Imola et Bahreïn, nous étions dans un combat différent, ici nous étions avec les McLaren, Ferrari et AlphaTauri. Nous aimerions continuer comme ça. »