Fernando Alonso estime que le Grand Prix d’Espagne de ce week-end ne sera pas une « référence » pour le rythme des équipes pour le reste de la saison

Fernando Alonso a exhorté Aston Martin à « accélérer » son développement en cours de saison afin de suivre le rythme de ses rivaux en tête de la grille de Formule 1.

Aston Martin a été la surprise de la saison 2023, deuxième du championnat des constructeurs après six courses, après avoir terminé septième en 2022.

Alors que Red Bull a fait un début de campagne dominant, remportant toutes les courses, Aston Martin semble étroitement liée à Mercedes et Ferrari, mais ce dernier duo s’attend à bénéficier d’améliorations majeures lors du Grand Prix d’Espagne de ce week-end.

Aston Martin apporte également des mises à jour, mais Alonso a exprimé sa préoccupation quant à savoir si son équipe peut continuer à égaler les leaders établis.

« Nous avons de nouvelles pièces. Je ne sais pas exactement quoi, vous le verrez sur les documents que la FIA publiera (vendredi) », a déclaré Alonso jeudi.

David Croft de Sky Sports F1 pense qu'Alonso est dans un meilleur endroit maintenant et peut être compétitif pour les cinq prochaines années.

« Je pense que l’aileron avant, il y a quelques modifications là-bas, et nous apportons toujours de nouvelles pièces à la voiture. Certaines d’entre elles sont juste spécifiques au circuit, parfois c’est juste une amélioration du temps au tour.

« Je suis content de la façon dont nous abordons chaque course, il y a toujours quelque chose de nouveau sur notre voiture, essayez de garder le rythme avec les meilleures équipes.

« Je pense que nous continuons à grandir dans ce domaine de l’équipe, nous nous sommes retrouvés dans une position très compétitive cette année, à laquelle nous ne nous attendions pas, donc je pense que nous devons encore accélérer les choses.

Rachel Brookes partage ses moments les plus mémorables du Grand Prix d'Espagne avant la course de ce week-end à Barcelone.

« Je pense que Ferrari est déjà à deux étages cette saison, Mercedes évidemment avec une toute nouvelle voiture à Monaco et plus de mises à niveau ici, le pack Red Bull – Bakou et un autre ici.

« Nous comprenons donc que nous ne sommes pas encore dans cette position, mais nous restons humbles, nous continuons à faire le travail le dimanche et essayons de marquer plus de points qu’eux. »

Alonso : le soutien me motive à « apporter quelque chose de plus »

Le superbe début de saison d’Alonso, qui a culminé avec une deuxième place à Monaco le week-end dernier pour assurer son cinquième podium en six courses, a entraîné un regain de popularité du double champion du monde.

L’Espagnol a remporté des titres consécutifs en 2005 et 2006 pour Renault, mais était absent de la pointe de la grille depuis son départ de Ferrari en 2014, sa dernière victoire remontant à plus de 10 ans sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. .

Après son brillant début de saison, revenez sur la dernière victoire d'Alonso, au Grand Prix d'Espagne en 2013.

Alonso, qui aura 42 ans en juillet, est resté une figure extrêmement populaire lors de sa course à domicile, mais admet que l’atmosphère de cette semaine rappelle celle où il était en compétition pour des victoires plus tôt dans sa carrière.

« Probablement, oui – il y a plus d’attentes cette année de la part des fans », a déclaré Alonso.

« Il y a toujours beaucoup de bonne énergie à Barcelone pour moi, et ils ont toujours été là avec de bons résultats ou de mauvais résultats, et j’ai toujours eu beaucoup de soutien.

« Je comprends cela et j’aime cette motivation pour offrir quelque chose de plus.

Avant le Grand Prix d'Espagne de ce week-end, nous revenons sur certains des moments les plus dramatiques des courses précédentes sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

« Le circuit et ce Grand Prix ont toujours été très généreux avec moi en termes de résultats, j’ai toujours bien performé ici, alors j’espère que nous pourrons passer un bon week-end.

« Demain (vendredi) va être important, la pratique, car nous venons de trois circuits urbains.

« Nous n’avons pas vraiment pu tester beaucoup de choses sur la voiture depuis quelques Grands Prix maintenant, et demain sera une bonne séance d’essais pour tout le monde. »

Calendrier du GP d’Espagne en direct de Sky Sports F1

vendredi 2 juin

8h50 : Entraînement F3

10h00 : Entraînement F2

12h: GP d’Espagne Practice One (la session commence à 12h30)

13h55 : Qualifications F3

14h50 : Qualifications F2

15h45 : deuxième entraînement du GP d’Espagne (la session commence à 16h)

17h15 : Le Salon de la F1 : Espagne

samedi 3 juin

9h25 : Sprint F3

11h15 : Troisième entraînement du GP d’Espagne (la session commence à 11h30)

13h10 : Sprint F2

14h15 : préparation des qualifications du GP d’Espagne

15h : Qualification GP d’Espagne

18h15 : IndyCar – Qualification GP de Détroit

dimanche 4 juin

8h50 : F3 Feature Race

10h20 : course de fond F2

12h30 : préparation du GP d’Espagne du Grand Prix dimanche

14h : LE GRAND PRIX D’ESPAGNE

16h : Réaction du GP d’Espagne du drapeau à damier

17h45 : Indy NXT – GP de Détroit

20h : IndyCar – GP de Détroit

