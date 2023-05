Fernando Alonso envisage de mettre fin à la séquence de victoires Red Bull

Fernando Alonso cherchera à briser la séquence de victoires de Max Verstappen et Red Bull et à remporter sa première victoire depuis 2013 alors que la Formule 1 reprendra ce week-end avec la 80e édition du Grand Prix de Monaco classique.

Après que les inondations ont forcé l’annulation de « l’ouverture de la saison » européenne de la semaine dernière, le Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola, le cirque F1 était heureux d’être accueilli par un ciel bleu et un soleil chaud dans la principauté méditerranéenne mercredi.

Alors que les visiteurs cherchaient de l’ombre, Alonso et son équipe Aston Martin réfléchissaient à la manière de parier sur sa troisième victoire sur l’ancien circuit urbain, mais glamour, où il avait triomphé avec Renault en 2006 et McLaren en 2007.

Après quatre troisièmes places en cinq courses, l’Espagnol de 41 ans est devenu non seulement la plus grande menace pour le double champion Verstappen et son coéquipier Sergio Perez, mais aussi l’attraction du box-office de cette année, un loup rusé avec un talent inégalé. expérience.

« Nous avons une voiture qui n’est peut-être pas la plus rapide dans les lignes droites, mais très bonne dans les virages », a-t-il expliqué avec un éclair de son sourire espiègle habituel.

« Nous devons donc améliorer cela, mais c’est bon pour les circuits qui sont plus lents comme Monaco, Budapest et Singapour. »

Alonso est troisième dans la course au titre des pilotes avec 75 points derrière Verstappen avec 119 et Perez, un spécialiste des circuits urbains qui a remporté la course de l’an dernier et plus récemment à Jeddah et Bakou, avec 105.

« C’est la course que chaque pilote grandit et veut gagner et j’ai eu la chance d’y parvenir la saison dernière », a déclaré Perez. « Donc, cela m’a donné encore plus envie de monter sur la plus haute marche. »

« Tout est possible pour Leclerc »

Le héros local Charles Leclerc de Ferrari, qui n’a jamais connu le succès lors de son épreuve à domicile, sur ce qui était autrefois son trajet en bus vers l’école, espère un changement de fortune alors qu’il vise une troisième pole position consécutive à Monaco.

Depuis 2017, il n’a accumulé que 12 points – pour avoir terminé quatrième en 2022 – et attend depuis longtemps un résultat qui reflète son précieux talent, malgré la forme et la fiabilité de Ferrari.

« Malheureusement, nous avons eu des problèmes dès les trois premières courses », a-t-il concédé, revenant sur son maigre total de 34 points et sa septième place au classement général. « Mais ici, tout est possible. »

Il a concédé qu’il devra faire face à une bataille féroce avec les Red Bulls – « des voitures qui opèrent sur une autre planète » – lors de la séance de qualification de samedi et a averti de la menace de l’élégante machine verte d’Alonso.

« Aston Martin est capable de faire sensation », a-t-il ajouté.

Malgré l’introduction d’un ensemble important de mises à niveau sur leur voiture, Mercedes devrait rester à la poursuite de ses rivaux avec le septuple champion Lewis Hamilton, peu susceptible d’ajouter à ses trois triomphes monégasques et son record de 103 au total.

« Nous avons le premier pas dans une nouvelle direction », a déclaré le chef d’équipe Toto Wolff, qui est en pourparlers avec Hamilton sur le renouvellement de son contrat.

« Ce ne sera pas une solution miracle… Mais cela donnera peut-être un peu plus de stabilité aux pilotes. »

L’avenir de Hamilton est resté un sujet de conjecture avec son nom associé à nouveau à Ferrari et celui de Leclerc à Mercedes alors que les rumeurs tourbillonnaient.

« Je n’ai rien à dire », a déclaré Leclerc, dont le contrat court jusqu’à fin 2024.

« Je peux comprendre que les gens parlent… Les rumeurs existent, ok. Mais ça ne m’inquiète pas. Je suis pleinement concentré sur la course et notre travail. J’adore Ferrari et j’espère que nous pourrons grimper et atteindre le sommet ensemble. »

