Fernando Alonso dit qu’Aston Martin ne s’attendait pas à autant de pluie au GP de Monaco lors de son arrêt au stand

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Fernando Alonso dit qu’Aston Martin a essayé d’être agressif sur la stratégie mais que Max Verstappen était tout simplement trop rapide pour le défier

Fernando Alonso dit qu’Aston Martin a essayé d’être agressif sur la stratégie mais que Max Verstappen était tout simplement trop rapide pour le défier

Fernando Alonso a déclaré qu’Aston Martin ne s’attendait pas à ce qu’il pleuve autant au GP de Monaco lorsqu’ils se sont opposés pour de nouveaux pneus secs juste avant une averse.

Alonso courait en deuxième position derrière Max Verstappen lorsque la pluie a provoqué le chaos et s’est arrêtée pour les pneus moyens au tour 55, juste au moment où le temps se détériorait.

Il a été contraint de revenir aux stands au tour suivant pour les intermédiaires, tandis que Verstappen n’a pu faire qu’un seul arrêt au stand, permettant au Néerlandais de continuer et de gagner la course de près de 28 secondes.

Si Aston Martin avait choisi de passer directement aux pneus intermédiaires, Alonso aurait été mieux placé pour mettre fin à la victoire de Red Bull en 2023, mais l’Espagnol a expliqué pourquoi les pneus secs avaient de nouveau été sélectionnés.

« Quand je me suis arrêté, il pleuvait dans les virages cinq et sept. Le reste de la piste était complètement sec », a déclaré Alonso. Sky Sports F1.

« Si vous êtes en P2 et que vous ne mettez des intermédiaires que pour deux virages, peut-être que Jenson (Button) pourrait le deviner !

« La prévision que nous avions était juste une petite averse et quelques gouttes de pluie. Nous ne nous attendions pas à une telle quantité de pluie. »

Il a ajouté : « Pour moi, il était très clair que la piste dans ce tour où nous nous sommes arrêtés était complètement sèche à l’exception des virages sept et huit. Alors, comment je vais mettre les intermédiaires ? C’était complètement sec sur 99 % de la piste. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, pense qu’ils auraient subi plus de pression pour la victoire d’Alonso si Aston Martin avait bien fait son arrêt au stand Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, pense qu’ils auraient subi plus de pression pour la victoire d’Alonso si Aston Martin avait bien fait son arrêt au stand

« Alors je me suis arrêté pour les pneus secs, la météo annoncée était une petite averse et une petite quantité de pluie en plus de ce qu’on a eu en équipe, et on avait pas mal de marge derrière nous tu sais pour mettre les pneus secs et si besoin, les pneus Inter. Donc, vous savez, peut-être que c’était plus sûr, je ne sais pas.

« Cette minute et demie qu’il a fallu pour franchir à nouveau les virages cinq, six, sept et huit, cela a complètement changé, donc le tour en pneus secs était très humide quand je suis arrivé dans ces virages, mais le tour où nous nous sommes arrêtés, il était complètement sec. »

Horner : « Alonso a fait le bon choix aurait mis Red Bull sous pression »

Verstappen avait 12 secondes d’avance sur Alonso lorsque l’intensité de la pluie a augmenté et semblait être sous contrôle.

Cependant, Christian Horner pense que Red Bull aurait dû faire face à plus de pression si Aston Martin avait mis des intermédiaires sur Alonso lors de son premier arrêt.

« C’était comme si nous avions fait un tour trop long avant de passer à l’inter et si Fernando avait choisi l’inter, cela aurait été beaucoup plus serré et aurait mis plus de pression sur notre arrêt au stand », a déclaré Horner. Sky Sports F1.

Alonso en action à Monaco

« Heureusement, il a pris le pneu slick juste au moment où la pluie tombait et à ce moment-là, il était important que Max ne prenne aucun risque et le ramène aux stands.

« Lorsque vous êtes la voiture de tête, vous ne pouvez que perdre, vous n’avez rien à gagner. Vous devez juste essayer de travailler avec les conditions – nous avons des observateurs là-bas, vous essayez de regarder le radar, de regarder la foule – et juste essayer de reconstituer le tout. Le pilote a la meilleure connaissance de ce qui se passe sur le circuit. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson est au SkyPad pour analyser comment une averse a contribué à créer le chaos lors du Grand Prix de Monaco Anthony Davidson est au SkyPad pour analyser comment une averse a contribué à créer le chaos lors du Grand Prix de Monaco

Alonso: le rythme incroyable de Verstappen a annulé la stratégie d’Aston Martin

Aston Martin avait fait un pari stratégique en début de course en démarrant Alonso en première ligne avec le pneu dur, tandis que Verstappen et Esteban Ocon s’élançaient derrière avec le pneu médium plus adhérent.

Cette décision signifiait qu’Alonso ne pouvait pas vraiment se disputer la tête de la ligne et le double champion du monde a déclaré que la capacité de Verstappen à utiliser ses pneus moyens pendant si longtemps avait annulé la stratégie agressive d’Aston Martin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait pu gagner si la course était restée sèche, Alonso a déclaré : « Je pense que nous n’avons pas eu la chance d’être honnêtes. Je pense que nous avons été courageux et la stratégie n’est pas normale que vous partiez sur la première ligne de la grille. et vous choisissez le pneu dur. J’ai essayé de faire le contraire des leaders.

« Et cela montre que vous connaissez l’engagement de l’équipe et à quel point tout le monde était agressif chez Aston Martin pour tenter de remporter la victoire.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« Nous savions que c’était un inconvénient que la stratégie que nous pourrions finir peut-être P5 ou P6 quelque chose comme ça hors du podium. Mais ce matin, nous avons discuté et nous avons dit que vous savez que nous avions quelques podiums cette année, alors nous allons pour tous ou rien. Nous sommes partis en pneus durs et nous n’avions pas le rythme. C’est le seul problème que nous avons eu en course.

« Je pense que la stratégie était bonne. Le pneu moyen se comportait étonnamment bien. À notre avis, nous espérions plus de grainage ou une plus grande dégradation. Max a pu faire 50 tours dans un endroit incroyable et c’est la raison pour laquelle il a remporté la course. , pas à cause de la stratégie, il était juste plus rapide que nous. »

Alonso ne renonce pas aux espoirs de titre

Alonso a 51 points de retard sur Verstappen avant son épreuve à domicile, le Grand Prix d’Espagne, et 12 points de retard sur Sergio Perez, qui n’a pas réussi à marquer à Monaco.

L’Espagnol pense que lors des saisons précédentes, il serait en tête du championnat après six manches, ayant terminé cinq fois sur le podium et quatrième dans l’autre course.

« Je pense que dans toutes les saisons dont je me souviens, dans les années 2000, je serais en tête du championnat avec les résultats que j’ai obtenus cette année », a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La pluie provoque le chaos à Monaco avec Verstappen poussant le mur, Lance Stroll frappant les barrières et Carlos Sainz se retournant ! La pluie provoque le chaos à Monaco avec Verstappen poussant le mur, Lance Stroll frappant les barrières et Carlos Sainz se retournant !

« Mais maintenant, il y a Red Bull et Max qui dominent à chaque course, et même avec d’excellents résultats, vous ne faites que les suivre. Nous n’avions pas la meilleure voiture en 2010, [but] nous sommes arrivés en tête du championnat à Abu Dhabi.

« Nous n’avions pas la meilleure voiture en 2012, et nous nous battons encore pour le championnat jusqu’au dernier tour au Brésil. Donc le championnat est long. Nous n’abandonnerons pas.

« Nous aurons besoin de week-ends où Red Bull a des problèmes, comme Sergio en a eu ici avec zéro point. Si Max en a un ou deux, nous serons un peu plus proches dans le championnat. C’est le sport automobile, tout peut arriver, mais sur rythme pur, je pense que nous n’avons pas encore la chance. Mais nous n’abandonnerons pas. »

La série de victoires de Red Bull en F1 2023 se poursuivra-t-elle au GP d’Espagne ? Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports F1 du 2 au 4 juin Obtenez Sky Sports