Fernando Alonso d’Aston Martin se bat pour une promenade sous le feu

Jeudi, le double champion du monde Fernando Alonso s’est prononcé en faveur de Lance Stroll, coéquipier d’Aston Martin sous le feu, et a critiqué les attitudes négatives de certains médias.

La deuxième place d’Alonso au Grand Prix de Monaco dimanche dernier était son cinquième podium en six courses cette année tandis que Stroll, fils du propriétaire de l’équipe Lawrence Stroll, a subi des sorties successives inutiles.

« La Formule 1 est très facile quand vous êtes assis sur le canapé », a déclaré l’Espagnol de 41 ans qui connaît une période de forme riche cette saison, devançant son jeune coéquipier canadien de 66 points au championnat des pilotes.

« Il a été très malchanceux lors des deux derniers événements.

«Mais, si nous revenons à Bahreïn, en conduisant d’une main (après une blessure hors saison), il était très rapide. Puis Jeddah, il a eu le problème d’échappement alors qu’il était devant les Ferrari en P5.

« Ensuite, à Miami, nous risquions probablement trop en Q1 (en n’utilisant qu’un seul jeu de pneus) et cela a compromis la course et à Monaco, les débris de la voiture de Lando – la McLaren – ont complètement compromis tout le week-end », a ajouté Alonso avant le Grand Prix d’Espagne ce week-end.

Alonso a ajouté que ces événements facilitaient la génération de gros titres négatifs même si Stroll était à moins de 1,5 seconde du rythme de tête.

« Il a fourni les bons commentaires, les bonnes informations et la bonne stratégie sur tout », a déclaré Alonso.

« J’espère vraiment pour lui qu’il aura un peu plus de chance car je ne pense pas qu’il manque de rythme. Ce sont juste des moments opportunistes qui n’étaient pas de son côté », a-t-il ajouté.

Alonso a également dénoncé les critiques de la décision d’Aston Martin de lui équiper un ensemble de pneus moyens dimanche dernier, admettant que s’il avait pris des intermédiaires à ce moment où il commençait à pleuvoir, il aurait peut-être espéré gagner.

« Ce que je n’aime pas en F1, c’est qu’on voit toujours les points négatifs », a-t-il déclaré.

«Nous n’accordons jamais assez de valeur aux bonnes choses que les équipes font dans les moments très stressants. Nous repérons toujours une équipe qui fait du mal et nous y allons dur », a-t-il ajouté.

Il a insisté sur le fait que son équipe avait pris « la bonne décision » compte tenu des conditions.

« Peut-être – si vous aviez une boule de cristal et que vous connaissiez les conditions, vous sauriez qui s’arrête… Mais nous voyons toujours les points négatifs et nous pouvons tous tout voir facilement depuis le canapé. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)