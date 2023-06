Fernando Alonso après sa neuvième qualification au GP d’Espagne

Le double champion Fernando Alonso s’est excusé samedi après s’être qualifié neuvième pour Aston Martin pour son Grand Prix d’Espagne à domicile dimanche.

L’Espagnol de 41 ans est parti lors de la première séance dans un bac à gravier et a endommagé sa voiture, un revers qui l’a affecté pendant le reste de l’heure de qualification.

« Ce n’était pas ma meilleure journée », a-t-il admis. « Et je suis désolé pour l’équipe et pour les fans, mais demain c’est la course et nous donnerons tout ce que nous avons. »

Son coéquipier Lance Stroll a mis fin à ses récentes difficultés en se qualifiant sixième, la première fois qu’il a surclassé Alonso cette saison.

« Les dégâts étaient de quelques dixièmes, pas plus que cela », a déclaré Alonso, qui nourrit l’espoir de remporter un sixième podium de la saison dans son épreuve à domicile.

« Et les gars ont fait du bon travail en essayant de le réparer chaque fois que nous allions au garage.

« Mon dernier tour en Q3 était assez compétitif, mais je suis passé à la partie humide du virage 10, donc ce n’était pas mon meilleur samedi….

« Et peut-être qu’un podium est trop loin, à partir de la 9e place, mais le top cinq est quelque chose que nous devrions viser. On a un bon rythme et une bonne dégradation.

« Alors, voyons. Avec le nouveau tracé du circuit — voyons ce que nous pouvons faire.

Stroll a déclaré que sa séance était « amusante », ajoutant que les qualifications sur le Circuit de Catalunya « sont toujours excitantes ».

« Je pense que ça va être une course difficile demain », a-t-il déclaré. « Avec beaucoup de gestion des pneus. Je pense que ça va être une question de stratégie. »

Il a ajouté que la séance avait montré à quel point c’était compétitif entre les équipes.

« C’est presque un peu frustrant de dire qu’en qualifications, nous ne sommes qu’à quelques dixièmes de la seconde – c’est tellement serré entre toutes les voitures. »

