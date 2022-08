Fernando Alonso à Aston Martin: Ted Kravitz réagit au mouvement explosif de la F1 alors qu’Alpine perd le champion du monde

Le marché des pilotes de Formule 1 a pris vie de manière inattendue lundi avec la nouvelle que Fernando Alonso devait quitter Alpine à la fin de la saison et rejoindre Aston Martin, une décision qui a pris le paddock complètement au dépourvu et a suscité un débat sur le raisonnement et les conséquences.

Pourquoi Alonso, à 41 ans, abandonne-t-il une équipe pour une équipe qui est à cinq places et 79 points moins bien en Championnat ? Qu’y a-t-il pour Aston Martin ? Et quelles sont les ramifications pour Alpine ?

Alors que la F1 est désormais en pause estivale, Ted Kravitz – le journaliste de Sky Sports F1 et expert du paddock – a donné son avis sur le mouvement, ce qui l’a déclenché, à qui il convient et bien plus encore après qu’Aston Martin ait trouvé un remplaçant immédiat multi-champion du monde pour Sebastian Vettel…

Première réaction au transfert explosif de la F1

Ted Kravitz : “Je ne pense pas qu’il y ait de honte à dire que c’était une surprise pour tout le monde !

“De toute évidence, Fernando n’a plus de contrat et a regardé autour des grandes équipes.

Ted Kravitz de Sky F1 se rend dans les Asturies, dans le nord de l'Espagne, pour découvrir ce qui motive encore Fernando Alonso d'Alpine et l'héritage qu'il veut laisser au sport automobile espagnol.

“Il a admis quand je lui ai parlé avant le Grand Prix d’Espagne qu’il serait heureux d’aller dans n’importe quelle grande équipe et d’être le numéro deux de Charles Leclerc ou Max Verstappen, donc son esprit n’était clairement pas de rester chez Alpine. Ou au mieux , rester chez Alpine serait un deuxième choix pour rejoindre une grande équipe.

“Donc, dans ces termes, ce n’est peut-être pas tout à fait inattendu qu’il envisageait de déménager.”

Pourquoi Alonso a-t-il choisi Aston Martin ?

Ted : “Pour Alonso, si son esprit n’est pas de rester chez Alpine, et avec d’autres avenues fermées, il pourrait regarder ce qu’Aston Martin est en train de construire.

“Ils ont beaucoup de gens de Red Bull, Dan Fallows, par exemple, est arrivé en tant que directeur technique et a commencé à venir aux courses, et Alonso sera au courant de lui et des autres.

“Il saura aussi qu’il y a de l’argent là-bas et il pensait que c’était la meilleure option.

« Mais qu’est-ce que cela dit sur Alpine ?

Le champion du monde 2016 Nico Rosberg dit qu'il ne devrait y avoir aucun débat sur le fait que Fernando Alonso mérite sa place en F1.

“Christian Horner, dans l’une de ses plaisanteries parfois pas si édifiantes sur Renault lors de l’accord moteur de Red Bull, dirait que Renault F1 est une équipe qui veut la première classe, mais qui n’est prête qu’à payer l’économie. Peut-être que Fernando a vu ça aussi ?”

“Peut-être qu’il a vu qu’il n’y a pas un niveau d’investissement qu’il a vu chez Aston Martin, et qu’Alpine est prêt à continuer, viser la quatrième place chez les constructeurs ? Est-ce que cela sert les souhaits de Renault juste pour garder le nom Alpine là-bas et concourir à un certain niveau ?

“Je me demande si Fernando a vu un manque d’ambition qu’il n’avait pas vu pendant son temps en tant que pilote d’usine Renault. C’est pourquoi il a choisi de regarder ailleurs.”

Un mouvement déclenché par Aston ou un mouvement déclenché par Alpine ?

Ted : “Aston Martin, quand ils ont découvert que Sebastian Vettel n’allait pas conduire là-bas, je pense qu’ils ont senti qu’ils avaient besoin d’un grand nom.

“C’est une équipe qui a de très grandes ambitions, donc je pense que leur point de vue était que nous pourrions avoir un Nyck de Vries ou un Oscar Piastri, mais ce sont des gars qui n’ont pas vraiment d’expérience.

« Alors ils sont devenus gros !

Fernando Alonso a clairement fait part de ses sentiments à Yuki Tsunoda en pointant du doigt le pilote AlphaTauri à mi-course !

“Il y a aussi la possibilité qu’Alpine ne veuille pas continuer avec Alonso et veuille promouvoir Oscar Piastri.

“Je n’ai vu aucune preuve de cela – ce n’est pas impossible – mais je ne l’ai pas vu. Toute l’équipe de course adore Fernando et il peut faire des choses incroyables avec la voiture.”

“Donc, je ne pense pas vraiment que ce soit le choix d’Alpine de le laisser partir. Mais ensuite, avec Piastri aligné, ce n’est pas vraiment un problème pour eux.

“Ils ont le gars qu’ils voulaient promouvoir, ils pensaient qu’ils allaient le placer ailleurs, et cela n’arrivera pas. Donc, les pilotes que Piastri allait potentiellement remplacer peuvent pousser un soupir de soulagement.”

Est-ce un énorme pari pour Alonso de descendre de grille ?

Ted : “C’est un comportement de carrière assez classique de Fernando Alonso qu’il parie sur une nette amélioration dans les trois prochaines années !

“C’est, cependant, l’autre chose que je trouve un peu perplexe à propos de tout cela, qu’il faudra au mieux trois ans à Aston Martin pour être en mesure de gagner des courses et de se battre pour les championnats. À ce moment-là, Fernando aura 44 ans.

Anthony Davidson revient sur le brillant premier tour de Fernando Alonso au Grand Prix de France.

“Il est en forme comme un violon et il est dans la F1 comme il l’a toujours été, sa pause l’a rafraîchi et il ne s’essouffle pas comme Sebastian Vettel. Mais, vraiment ? Et est-ce que cela suggère qu’Alpine n’y arriverait jamais ?”

“Ou cherche-t-il simplement une équipe de plus pour voir ce qu’il pourrait faire, un défi différent ?

“Tout cela est un peu bizarre.”

Quelle est la coupe ?

Ted : “J’ai trouvé intéressant dans le communiqué de presse que Lawrence Stroll ait déclaré que Fernando était un” gagnant engagé comme moi “.

“Je pense que ces deux mâles alpha, s’ils travaillent ensemble et de manière constructive, alors ils peuvent faire avancer l’équipe.

“Les fans d’Alonso craindront que si les choses ne se passent pas comme il le souhaite, vous avez deux personnages potentiellement fougueux l’un contre l’autre.

“Mais je ne vois aucune raison pour laquelle ils ne devraient pas être productifs, et ils ne devraient pas pousser l’équipe.”

La puissance de Mercedes est-elle un facteur dans l’accord ?

Ted : “Ce qu’il fait aussi, c’est réunir Fernando avec la famille de moteurs Mercedes, ce qui, je pense, est un angle intéressant. Fernando n’a pas été propulsé par Mercedes depuis qu’il a quitté McLaren pour la première fois sous un nuage il y a 15 ans.”

“Donc, cela aurait nécessité une approbation de Toto Wolff, ce qu’il a évidemment obtenu.

“Est-ce ridicule de penser que Mercedes voulait que Fernando revienne dans leur famille juste pour voir à quoi il ressemblait ?

“Si Lewis décidait qu’il devait partir pour une raison quelconque, et qu’ils avaient besoin d’un champion du monde à mettre aux côtés de George, ne serait-ce pas la fin du monde si Mercedes avait un peu de visibilité sur ce qu’était Fernando, même en tant que 41- Age?

“Vous auriez pu penser que c’était peu probable, mais comme le prouve cette annonce, tout est possible en F1 !”