Fernandinho signe un nouveau contrat avec Manchester City jusqu’en 2022

Fernandinho a signé un nouveau contrat d’un an avec Manchester City, a confirmé le club.

Fernandinho, 36 ans, a déclaré qu’il était motivé pour signer un autre accord après avoir perdu la finale de la Ligue des champions la saison dernière.

« Dans ma tête et dans mon esprit, le travail n’est pas encore terminé », a déclaré Fernandinho. « Et c’est pourquoi j’ai décidé de rester ici une autre année et d’essayer d’aider l’équipe et le club à atteindre les objectifs qu’ils recherchent. De mon point de vue, nous pouvons le faire, il y a encore des endroits à améliorer et à atteindre ces objectifs.Et évidemment, pour moi et pour ma famille, c’est un plaisir de rester à Manchester une année de plus.

« Si je pouvais continuer à faire de la même manière, en les guidant sur le terrain, en dehors du terrain, pour les aider à s’améliorer et à mieux performer pendant les matchs, je serais la personne la plus heureuse là-bas. »

Fernandinho a fait partie intégrante du succès de Manchester City. Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Fernandinho a enregistré 350 apparitions pour City depuis son arrivée du Shakhtar Donetsk en 2013.

Il a remporté 12 trophées majeurs dont quatre titres de Premier League.

« La contribution de Fernandinho à Manchester City ne peut pas être surestimée », a déclaré le directeur du football Txiki Begiristain.

« C’est un footballeur exceptionnel, l’un des meilleurs au monde à son poste, et un professionnel exemplaire.

« Depuis son arrivée en 2013, son attitude et sa constance ont été exceptionnelles, et il est devenu l’un de nos joueurs les plus influents.

« Il est notre capitaine, notre leader et c’est un poste dans lequel il a excellé. Il y a un certain nombre de jeunes joueurs talentueux dans notre équipe et, par conséquent, il est essentiel que nous ayons quelqu’un avec les connaissances et l’expérience de Fernandinho.

« Il reste un joueur important pour nous et nous sommes ravis qu’il se soit engagé pour une autre année. »