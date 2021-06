Fernandinho: le milieu de terrain de Man City signe un nouvel accord pour rester chez les champions de Premier League jusqu’en 2022 | Actualités footballistiques

Fernandinho a signé un contrat d’un an pour rester à Manchester City jusqu’à la fin de la saison 2021/22.

Le Brésilien est arrivé à l’Etihad en provenance du Shakhtar Donetsk en 2013, amassant depuis lors 350 apparitions pour le club et remportant 12 trophées, dont quatre titres de Premier League et un record de six Coupes de la Ligue.

Le capitaine de City insiste sur le fait qu’il a encore des affaires inachevées et vise un autre tir en Ligue des champions après avoir perdu contre Chelsea lors de leur première finale le mois dernier.

« Dans ma tête et dans mon esprit, le travail n’est pas encore terminé et c’est pourquoi j’ai décidé de rester ici encore un an et d’essayer d’aider l’équipe et le club à atteindre les objectifs qu’ils recherchent », a-t-il déclaré.

« De mon point de vue, nous pouvons le faire, il y a encore des points à améliorer et à atteindre ces objectifs.

Je suis ravi de signer une autre année pour ce merveilleux club. Au plaisir de continuer mon voyage et d’atteindre de nombreux objectifs. Je tiens à remercier Dieu, ma famille, mes coéquipiers, le personnel et un merci spécial à nos incroyables fans qui m’ont soutenu depuis le premier jour. CMON VILLE pic.twitter.com/tWSxq20CC7 – Fernandinho (@fernandinho) 29 juin 2021

« Évidemment, pour moi et pour ma famille, c’est un plaisir de rester à Manchester encore un an.

« Si je pouvais continuer à faire de la même manière, en les guidant sur le terrain, en dehors du terrain, pour les aider à s’améliorer et à mieux performer pendant les matchs, je serais la personne la plus heureuse là-bas. »

Le directeur du football de City, Txiki Begiristain, a déclaré: « La contribution de Fernandinho à Manchester City ne peut pas être surestimée.

« C’est un footballeur exceptionnel – l’un des meilleurs au monde à son poste – et un professionnel exemplaire.

Image:

Manchester City a remporté son cinquième titre de Premier League en 2021



« Depuis son arrivée en 2013, son attitude et sa constance ont été exceptionnelles, et il est devenu l’un de nos joueurs les plus influents.

« Il est notre capitaine, notre leader et c’est un poste dans lequel il a excellé. Il y a un certain nombre de jeunes joueurs talentueux dans notre équipe et, par conséquent, il est essentiel que nous ayons quelqu’un avec les connaissances et l’expérience de Fernandinho.

« Il reste un joueur important pour nous et nous sommes ravis qu’il se soit engagé pour une autre année. »

















1:47



Manchester City aurait besoin de vendre des joueurs s’ils veulent signer Harry Kane ou Erling Haaland ainsi que le capitaine d’Aston Villa Jack Grealish cet été, a déclaré le journaliste de Sky Sports News Kaveh Solhekol.



PL en direct sur Sky Sports: Spurs vs Man City le week-end d’ouverture

Sky Sports commencera la saison 2021/22 de Premier League avec style, avec l’affrontement du tenant du titre Man City à Tottenham et les débuts de Brentford contre Arsenal qui seront diffusés en direct.

Les Bees ont atteint la Premier League via les play-offs du championnat Sky Bet, n’ayant pas joué dans l’élite depuis la saison 1946/47, lorsque leur dernier match était également contre Arsenal.

Le voyage des Gunners au stade communautaire de Brentford lancera les procédures de la nouvelle campagne, en direct sur Sports aériens le vendredi 13 août.

Le samedi 14 août, un autre nouveau venu en Premier League, Norwich, débutera sa saison à domicile contre Liverpool, tandis que le voyage de West Ham à Newcastle lancera le premier Super Sunday de la campagne le 15 août.

Cela sera suivi du début de la dernière défense du titre de Premier League de Man City, qui se rendra à Tottenham, en direct sur Sports du ciel.

Les détenteurs de la Ligue des champions, Chelsea, font également face à une ouverture difficile et leurs déplacements à Arsenal et Liverpool seront tous deux diffusés en direct les week-ends successifs.

















3:28



Rob Jones et Clinton Morrison discutent des matches de Premier League 2021/22 alors que les champions de Manchester City commencent la défense de leur titre à Tottenham



Le premier Monday Night Football de la saison aura lieu Sports aériens au stade de Londres alors que West Ham et Leicester – qui se sont battus pour les places européennes la saison dernière – s’affrontent le lundi 23 août.

Deux des matchs d’ouverture de Manchester United ont également été sélectionnés pour la couverture Sky Live, se rendant respectivement à Southampton et aux Wolves les 22 et 29 août.

Sports aériens diffusera 128 matchs de Premier League en direct exclusivement au cours de la saison 2021/22 et est votre destination ultime pour le football national, avec une couverture en direct de la Premier League, de l’EFL, de la Scottish Premiership et de l’ajout récent de la FA Women’s Super League.

Ouverture complète des matchs en direct de Sky Sports

vendredi 13 août – Brentford vs Arsenal, coup d’envoi à 20h

samedi 14 août – Norwich vs Liverpool, coup d’envoi 17h30

dimanche 15 août – Newcastle vs West Ham, coup d’envoi à 14h

dimanche 15 août – Tottenham vs Man City, coup d’envoi à 16h30

samedi 21 août – Brighton vs Watford, coup d’envoi à 17h30

dimanche 22 août – Southampton vs Man Utd, coup d’envoi à 14h

dimanche 22 août – Arsenal vs Chelsea, coup d’envoi à 16h30

Lundi 23 août – West Ham vs Leicester, coup d’envoi à 20h

samedi 28 août – Liverpool vs Chelsea, coup d’envoi 17h30

dimanche 29 août – Burnley vs Leeds, coup d’envoi à 14h

dimanche 29 août – Wolves vs Man Utd, coup d’envoi à 16h30