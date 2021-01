Le 15 mai 2018 était un jour que Bruno Fernandes n’oubliera jamais.

Il est arrivé au Sporting Lisbonne à l’entraînement avec ses coéquipiers comme n’importe quel autre jour, bien que dans une forme décevante.

Quelques heures plus tard, Fernandes et ses coéquipiers avaient été attaqués par une cinquantaine de hooligans, qui avaient lancé un assaut contre leur propre club et pénétré par effraction sur le terrain d’entraînement après avoir été rendus furieux par les récentes performances.

Au départ, Fernandes était l’un des sept joueurs à mettre fin à leurs contrats avec le club de Lisbonne, invoquant «juste cause» après avoir été secoué par l’attaque.

Rui Patricio, William Carvalho, Gelson Martins, Ruben Ribeiro, Bas Dost et Daniel Podence ont tous quitté le club.

Mais, finalement, Fernandes est resté sur place – et dans le processus a déclenché une chaîne d’événements qui le mèneraient finalement à Manchester United.

Dans une période de turbulences et de bouleversements, le Sporting avait besoin d’un nouveau point focal et il était prêt à passer à l’action.

Avance rapide encore 12 mois et Fernandes était un homme en demande.