Bruno Fernandes a pris d’assaut la Premier League depuis son arrivée en janvier – mais le milieu de terrain de Manchester United exige plus de buts et de passes décisives.

Fernandes, 26 ans, a accumulé 17 buts et 12 passes décisives en seulement 27 matches de championnat après avoir rejoint le Sporting pour un montant initial de 47 millions de livres sterling.

Le Portugais a été tout aussi prolifique dans les compétitions de coupe et son total pour les Red Devils s’élève à 40 buts ou passes décisives en 42 matchs.

Et s’il reconnaît que sa production est « vraiment bonne », Fernandes s’est fixé un objectif ambitieux qui mettra les rivaux de haut niveau de United en alerte.

« Je pense que, comme je l’ai déjà dit, c’est facile lorsque vous jouez dans une équipe comme Manchester parce qu’il y a tellement de bons joueurs autour de vous », a déclaré Fernandes. MUTV .

« Ils vous aident à être meilleur et je suis ici pour les aider à être meilleurs. Donc je pense, bien sûr, que les chiffres sont vraiment bons, mais c’est maintenant que je dois commencer à m’améliorer.

«Ce sera plus difficile à partir de maintenant et je veux dire difficile jour après jour et match par match parce que les joueurs me connaîtront mieux.

« Bien sûr, je suis vraiment content d’avoir ces chiffres et, évidemment, ce n’est pas facile d’arriver à ce point avec ces chiffres mais je veux faire de mieux en mieux, de plus en plus.