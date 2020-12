Bruno Fernandes a lancé un avertissement à Marcus Rashford après que l’attaquant a frappé le poteau lors du retour de Manchester United contre West Ham.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a gagné 3-1 à Upton Park après un combat de 14 minutes lors du choc de la Premier League samedi.

Et leur victoire doit beaucoup à l’introduction à la mi-temps de Fernandes et Rashford après que United ait pris du retard après une terrible performance au premier semestre.

Traçant le but de Tomas Soucek après que les Red Devils se soient endormis pour un corner, United était une perspective différente en seconde période grâce à la créativité de Fernandes et au mouvement et à l’énergie de Rashford.

Après que Paul Pogba ait égalisé avec une fusée à longue portée, Mason Greenwood a donné l’avantage à United avec un tir exquis sur un centre d’Alex Telles.

Fernandes a joué un rôle dans les deux buts – et semblait avoir placé Rashford pour un troisième avec un sublime ballon avant que l’attaquant ne frappe son tir contre le poteau.

Rashford devait finalement atteindre son but, marquant après une superbe balle au-dessus de Juan Mata pour couronner le retour de United.

Mais l’ultra compétitif Fernandes a clairement indiqué à son coéquipier après le match qu’il n’aimait pas se faire voler une passe.