Bruno Fernandes a admis que Man Utd « avait encore des problèmes » bien qu’ils soient en tête du classement un an après son arrivée.

Le milieu de terrain portugais a été une révélation à Old Trafford depuis son départ du Sporting Lisbonne, et un facteur clé dans leur changement de fortune sur le terrain.

Les discussions sur le titre commencent déjà à tourbillonner au milieu de leur récente bonne forme, qui a vu United passer 14 matchs invaincus en Premier League.

Et Fernandes a identifié le moment où il a commencé à croire que lui et ses coéquipiers avaient le désir nécessaire de remporter le trophée.

« Après le match de Leicester lorsque nous avons fait match nul à la dernière minute, j’étais vraiment heureux de voir la frustration de l’équipe lorsque je suis arrivé au vestiaire », a déclaré Fernandes.

« C’était la première fois que je voyais une réelle frustration après avoir dessiné un match. Je pense que nous devons bâtir sur cela et être de plus en plus préparés, lorsque nous perdons un match, à continuer au même niveau. »

Fernandes avait mis United en tête à la fin de ce match au stade King Power le lendemain de Noël, mais le tir dévié de Jamie Vardy sur Axel Tuanzebe a égalisé le score à quelques minutes du temps.

Depuis lors, United a remporté quatre de ses cinq matches de Premier League, avec son seul match nul contre son rival Liverpool à Anfield la semaine dernière.