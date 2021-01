Bruno Fernandes a offert son soutien à Donny van de Beek après la victoire 3-2 de Manchester United contre Liverpool en FA Cup.

Le Néerlandais Van de Beek a trouvé des opportunités difficiles à trouver depuis son déménagement de 40 millions de livres sterling de l’Ajax cet été.

Il a eu un rare départ contre Liverpool avec Bruno Fernandes laissé sur le banc après son programme implacable jusqu’à présent cette saison.

Mais Van de Beek a été sacrifié après une heure pour amener Fernandes dans le giron avec le meneur de jeu portugais donnant l’exemple avec le but gagnant.

Fernandes a admis qu’il serait loin d’être heureux s’il était à la place de Van de Beek étant donné le déroulement de la soirée – mais il a assuré à son coéquipier sous le feu que ses efforts les avaient aidés à atteindre le cinquième tour de la FA Cup.

«Nous avons une très bonne équipe et nous avons des options. Si vous regardez le banc et le premier XI aujourd’hui et ceux à domicile, nous avons une très bonne équipe, ce ne sera pas un problème si nous changeons l’équipe ou si quelqu’un est fatigué parce que nous avons de très bons joueurs « , a déclaré Fernandes à MUTV.

«Donny a fait un excellent match, jouant dans la position que je joue en le regardant il bouge vraiment bien, il a très bien joué. C’est important pour nous.

« Si j’étais à la place de Donny, je ne serais pas du tout content, mais le plus important est de faire ce qu’il fait aujourd’hui, venir et aider l’équipe. »