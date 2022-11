Fernandes du Portugal exhorte les critiques de Ronaldo à continuer

Bruno Fernandes a déclaré qu’il espérait qu’il y aurait plus de critiques à l’encontre de Cristiano Ronaldo, car il tire le meilleur parti de l’attaquant portugais.

Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer en cinq Coupes du monde avec un penalty lors de la victoire 3-2 lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Ghana jeudi.

Cela a clôturé une semaine qui l’a vu devenir un agent libre après la résiliation de son contrat à Manchester United à la suite de son entretien avec Piers Morgan et Fernandes pense que cela prouve que le joueur de 37 ans prospère lorsqu’il est sous pression.

“Je pense qu’il aime travailler sous les critiques de tout le monde, alors je vous prie tous de continuer à le faire, car il tire le meilleur parti de lui-même lorsque vous faites cela”, a déclaré Fernandes. “C’était un rêve devenu réalité de jouer avec lui dans l’équipe nationale et dans le club aussi, et c’est quelque chose d’incroyable.

“Je partage toujours l’espace avec lui dans l’équipe nationale et l’essentiel pour moi est que le Portugal fasse de son mieux dans le tournoi car si nous le faisons, Cristiano sera heureux, je serai heureux et tout le monde au Portugal le sera heureux pour nous.”

Cristiano Ronaldo, à gauche, et Bruno Fernandes partagent un moment lors de la victoire du Portugal en Coupe du monde contre le Ghana. Getty Images

Ronaldo est à la recherche d’un nouveau club après la fin de son deuxième séjour à Old Trafford cette semaine suite à ses critiques de United et du manager Erik ten Hag.

Mais après avoir commencé sa campagne de Coupe du monde par une victoire, il a insisté sur le fait qu’il était entièrement concentré sur le Portugal avant les matchs du Groupe H contre l’Uruguay et la Corée du Sud.

“L’étape la plus importante est que nous avons gagné”, a déclaré Ronaldo. “C’était une semaine que s’est terminé ce chapitre. Ce chapitre est clos. On voulait repartir du bon pied. On a gagné. J’ai pu aider mon équipe. Tout le reste n’a pas d’importance.

“C’était un beau moment, ma cinquième Coupe du monde. Nous avons gagné, nous avons commencé avec un bon pied. Une victoire très importante. Nous savons que le premier match est crucial. Mais aussi un record du monde. Le premier joueur en cinq Coupes du monde à marquer Cela me rend fier.

“Je suis très heureux pour l’équipe que nous ayons obtenu un bon résultat. Un match difficile mais un bon résultat.”