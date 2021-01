Bruno Fernandes est à Manchester United depuis moins d’un an mais a déjà été endoctriné pour battre Liverpool à tout prix.

Dimanche sera la première fois que Fernandes affrontera Liverpool sous un maillot United, lorsque les deux équipes se rencontreront à Anfield dans un affrontement de haut de la table.

Dans ce contexte, Fernandes sait à quel point il est vital pour United de garder une longueur d’avance sur Liverpool et de ne pas leur permettre de rivaliser avec eux sur 20 titres.

«Bien sûr, je sais, tout le monde le sait», a déclaré Fernandes. «Vous ne voulez pas que vos rivaux soient au même niveau que vous ou avec le même nombre de trophées que vous.

«C’est donc clair pour tout le monde ici au club et dans le vestiaire – tout le monde sait ce que cela signifie pour les supporters.

«Bien sûr, pour eux, le lendemain, en allant parler à leurs amis qui sont peut-être des fans de Liverpool, ce sera bien mieux si vous avez été le gagnant que le perdant.

« Et ce serait beaucoup plus amusant avec 21 titres et Liverpool toujours sur 19, bien sûr. »

Fernandes a été une révélation depuis son arrivée à United pour 47 millions de livres sterling du Sporting Lisbonne et a été le catalyseur de leur renaissance sous Ole Gunnar Solskjaer.