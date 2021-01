Bruno Fernandes a répliqué à la suggestion de Jurgen Klopp selon laquelle Manchester United obtiendrait trop de pénalités, affirmant qu’il ne se souciait pas de ce que les gens pensent.

Klopp a laissé entendre que son équipe de Liverpool est moins susceptible d’obtenir des décisions de pénalité que United.

Avant l’affrontement crucial entre les deux équipes à Anfield dimanche, Fernandes, qui a marqué 15 pénalités depuis son transfert à Old Trafford du Sporting Lisbonne il y a un an, a déclaré que les commentaires de Klopp étaient une tactique pour influencer les arbitres qu’il avait déjà vus pendant son séjour au Portugal.

« Je m’en fiche, honnêtement », a déclaré Fernandes.

« Vous voyez toujours ce que les gens disent mais je m’en fiche. Je ne suis pas concentré sur ce qu’ils disent. J’ai joué au Portugal et quand vous jouez pour le Sporting, Benfica et Porto parlent toujours de ce genre de choses – parfois pour faire pression sur l’arbitre, parfois juste pour faire du bruit dans la presse. Mais, pour moi, l’essentiel est quand on a un penalty, si je vais porter le ballon au point de penalty, je dois faire mon emploi. »

United a reçu six pénalités en championnat cette saison, un de plus que Liverpool et quatre de moins que les 10 de Leicester City.

L’ancien arbitre de Premier League, Mark Clattenburg, a déclaré que l’accent mis par Klopp sur les pénalités de United était destiné à faire pression sur l’arbitre de dimanche, Paul Tierney.

Fernandes a déclaré qu’il y avait une explication simple au nombre de coups de pied qu’ils obtiennent.

« Nous avons des joueurs très rapides à l’avant », a-t-il ajouté. « Anthony [Martial] est l’un des meilleurs joueurs un contre un dans la surface, Marcus [Rashford] est un autre qui est rapide et a les pieds rapides qui peuvent enlever le ballon du défenseur à tout moment.

« C’est normal que parfois à cause de ça [they will be tripped] et tomberont et ils gagneront des pénalités. C’est ce que c’est. Les gens peuvent parler et dire ce qu’ils veulent. Mais, pour moi et pour l’équipe, le point principal est de continuer à faire les bonnes choses et quand nous obtenons une pénalité, il suffit de marquer. «

United débutera à Anfield avec trois points d’avance au sommet après sa victoire 1-0 sur Burnley mardi.

C’est la première fois depuis 2013 qu’ils participent à la course au titre aussi tard dans la saison.

Liverpool est passé à 19 titres lorsqu’ils ont été couronnés champions la saison dernière et Fernandes a déclaré qu’il n’aimerait pas les voir conserver le trophée.

« Vous ne voulez pas que vos rivaux soient au même niveau que vous, ou avec le même nombre de trophées que vous », at-il ajouté.

« Donc, c’est clair pour tout le monde ici au club et dans le vestiaire, tout le monde sait ce que cela signifie pour les supporters. Mais l’essentiel pour nous est de savoir ce que chaque match signifie pour nous. Chaque match doit signifier la même chose. Nous devons entrer dans chaque match avec la même mentalité que nous avons pour Liverpool.

« Ce serait beaucoup plus amusant avec 21 titres et Liverpool toujours sur 19, bien sûr, mais le point principal pour nous est de continuer et de faire de notre mieux à chaque match. »