Le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, est devenu le premier joueur à remporter le titre de Joueur du mois de Premier League quatre fois au cours de la même année civile après avoir été honoré en décembre.

Les performances exceptionnelles de Fernandes ont aidé United à atteindre le sommet du classement à ce stade de la saison pour la première fois depuis 2013.

En décembre, le joueur de 26 ans a disputé six matches de Premier League et marqué trois buts alors que United restait invaincu, enregistrant quatre victoires.

Fernandes, qui a rejoint United du Sporting CP en janvier 2020, a remporté le prix pour la première fois en février.

Avec le football à travers le monde dans un verrouillage forcé par coronavirus de mars à mai, il a conservé son prix en juin alors qu’il aidait United à grimper sur la table pour terminer la campagne 2019-20 à la troisième place.

L’international portugais a remporté le prix une troisième fois en novembre avant de le conserver le mois suivant.

Ses quatre victoires le mettent au niveau de son compatriote et ancien attaquant de United Cristiano Ronaldo – ainsi que des noms stellaires Dennis Bergkamp, ​​Thirerry Henry, Frank Lampard, Paul Scholes, Alan Shearer et Jamie Vardy.

Le prix a été introduit pour la première fois lors de la troisième campagne de Premier League et le premier récipiendaire était l’ancien manager de l’USMNT Jugen Klinsmann en août 1994, tandis que le joueur avec le plus de victoires est l’attaquant de Manchester City Sergio Aguero avec sept.

Harry Kane de Tottenham – qui a remporté le prix trois fois en 2017 – et l’ancien milieu de terrain de Liverpool Steven Gerrard en ont six chacun, tandis que les anciens attaquants de United Robin van Persie et Wayne Rooney ont tous deux remporté le prix cinq fois.

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a été le premier joueur à remporter le prix trois fois en une seule saison – lors de la campagne 2017-18. Fernandes égalera ce record s’il remporte le prix une fois de plus ce trimestre.