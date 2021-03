Fernandes de Man United a besoin d’une pause, et avec le devoir du Portugal imminent, Solskjaer & Co. pourrait bien lui en donner une

LONDRES – COVID-19 mettra en lumière les arguments éternels club contre pays ce mois-ci, mais les raisons footballistiques s’empilent pour que Manchester United crée une pause pour Bruno Fernandes.

Un troisième match nul consécutif 0-0 toutes compétitions confondues, cette fois contre Crystal Palace, laisse l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer à 14 points de retard sur les leaders en fuite de Manchester City avec le derby de dimanche au stade Etihad à venir. Solskjaer a affirmé le 6 février en perdant une avance de 3-1 pour faire match nul 3-3 à domicile contre Everton que United « ne devrait même pas être considéré comme un chasseur de titre », et cette déclaration est devenue une prophétie auto-réalisatrice au cours d’une série de football turgescent qui ressemble beaucoup à une grande partie de leur football avant l’arrivée de Fernandes du Sporting Lisbonne en janvier 2020.

Une épaisse couche de brouillard enveloppait progressivement Selhurst Park alors que le temps faisait de son mieux pour empêcher quiconque de voir à quel point United travaillait, privé de l’étincelle que Fernandes fournit si souvent.

Il a inscrit 40 buts – 23 buts et 17 passes décisives – contre 40 matchs de Premier League avant mercredi, une mesure de l’impact stupéfiant qu’il a eu, en les faisant glisser à lui seul dans le top quatre la saison dernière et en menaçant, brièvement, de atteindre des objectifs encore plus élevés cette fois-ci. Mais il y a eu des signes palpables de fatigue ces derniers temps et même dans les matchs où il a trouvé la feuille de match, cela a masqué une baisse de son jeu général, donnant au ballon une quantité alarmante – une volonté de prendre des risques qui est passée du calcul. et créatif à presque une série de Je vous salue Marie.

United avait 63% de possession ici et a enregistré un tir cadré. Fernandes a concédé la possession 10 fois, un chiffre battu seulement par Luke Shaw (22) car United était soit trop lent ou trop gaspilleur pour faire compter leur domination territoriale. Fernandes est si souvent invoqué pour injecter ce dynamisme mais, déployé plus en avant en tant que n ° 10 plus orthodoxe ici par rapport à l’impasse de dimanche à Chelsea, il était terne.

La liste des matchs de United est implacable. Après City, il y a deux matches de finale de la Ligue Europa contre l’AC Milan avec West Ham United de haut vol entre les deux et Leicester City à suivre.

Puis vient la rupture internationale.

Les règles de quarantaine actuelles signifient que toute personne jouant dans l’un des 33 pays figurant sur une «liste rouge» devrait s’auto-isoler pendant 10 jours à son retour au Royaume-Uni. Le Portugal est sur cette liste et il est prévu de disputer trois éliminatoires de la Coupe du monde à la fin de ce mois: l’Azerbaïdjan et le Luxembourg à domicile, la Serbie à l’extérieur.

Fernandes manquerait potentiellement un match de championnat contre Brighton & Hove Albion et un quart de finale aller de la Ligue Europa qui serait bien sûr un répit en soi, mais la FIFA a donné aux clubs le pouvoir de retenir les joueurs du devoir international dans les circonstances et cela semble très probable. United cherchera à l’utiliser.

jouer 0:54 Stewart Robson estime que les principaux attaquants de Man United n’ont pas offert une performance de pointe nécessaire contre Palace.

« Nous ne nous sommes pas assis et avons fait un appel correct sur celui-là, mais cela n’a pas de sens si vous perdez votre joueur pendant 10 jours d’isolement, bien sûr que ce n’est pas le cas », a déclaré Solskjaer après le match. « C’est nous qui payons les joueurs et d’après ce que je comprends, la FIFA a donné les règles selon lesquelles ils ne doivent pas être libérés. Donc, je pense que ce sera un appel difficile à faire pour les laisser partir et jouer en rouge. -liste des pays, ouais.

« Je veux que Bruno, bien sûr, soit prêt contre Brighton et j’espère que nous serons à bout en Europe et contre Tottenham après cette pause, bien sûr que je le fais. »

Fernandes n’était pas le seul à avoir sous-performé. Le gardien Dean Henderson, suppléant David De Gea après que l’Espagnol a raté le match en raison de ce que Solskjaer a décrit comme une « affaire privée », pouvait être entendu crier « plus vite, plus vite » alors que United luttait pour passer les vitesses.

Marcus Rashford continue de paraître tout aussi blasé. Le joueur de 23 ans n’a que deux buts en championnat à son actif en 2021 et n’a jamais eu envie d’y ajouter, montrant sa frustration lors d’un échange en seconde période avec Harry Maguire au cours duquel le capitaine de United lui disait de « se faire f — rentrer plus vite »alors que les visiteurs essayaient de se réveiller.

Edinson Cavani a au moins semblé vif dès le début avec son mouvement aidant United à construire à l’arrière, mais il a perdu de son influence, probablement en raison d’un manque de forme physique après avoir raté quatre matches avec un problème musculaire, pour rejoindre Mason Greenwood qui a occupé ce statut toute la soirée.

Palace était généralement bien organisé et aurait même pu l’arracher à la fin, Henderson sauvant bien de Patrick van Aanholt.

« Cela a été une semaine sans but et parfois trois buts semblent beaucoup sans marquer », a déclaré Solskjaer. « Une semaine dans une saison comme celle-ci, parfois vous n’atteignez pas la forme que vous aviez pendant de très nombreux mois. C’est un peu inquiétant, bien sûr, mais je sais que les garçons donnent tout. C’est Nous jouons tous les trois jours et je sais qu’ils donnent tout ce qu’ils ont. L’attitude et l’approche dont je suis très satisfait. La qualité, nous devons revenir à ce que nous savons que nous pouvons faire. «

Le ballon s’est terminé aux pieds de Fernandes juste à l’intérieur de la moitié du palais, près des pirogues, alors que l’arbitre André Marriner a sifflé à plein temps. Il réfléchit une seconde avant de le piquer sur les panneaux publicitaires et de s’éloigner lentement, secouant la tête plutôt que de serrer la main de qui que ce soit. Les fissures apparaissent.

Pourtant, ce n’est que City ensuite.