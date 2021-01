Cristiano Ronaldo s’est consacré à l’entraînement pendant son brillant séjour à Manchester United – et il semble que Bruno Fernandes souhaite imiter son coéquipier portugais.

Samedi marque le premier anniversaire de l’arrivée des Fernandes à Old Trafford, où il a confortablement dépassé les attentes depuis son arrivée du Sporting dans son pays natal.

Personne n’a marqué plus pour un club de Premier League que Fernandes depuis ses débuts, marquant 28 buts dans toutes les compétitions et fournissant la passe décisive pour 17 de plus.

La forme du joueur de 26 ans montre peu de signes de ralentissement pour les Red Devils, en quête de titre, mais son attitude à l’entraînement suggère qu’il est désespéré de s’améliorer.

Et, selon le gardien de troisième choix Lee Grant, Fernandes reste régulièrement en retard à l’entraînement pour s’entraîner à tirer avec Juan Mata.

Grant a déclaré à The Athletic: « Habituellement, je me forge déjà une opinion sur l’endroit où le tireur de pénalité va placer le ballon après la première ou la deuxième étape de son run-up.

«Je regarde la forme de leur corps, l’angle dans lequel ils entrent, et c’est là que je prends ma décision.

« Avec Bruno, cependant, il est presque impossible de lire son langage corporel. Sa technique de penalty ne ressemble vraiment à aucune autre. Je ne sauverai jamais un penalty si je m’en tiens à ma routine habituelle. »