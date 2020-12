Bruno Fernandes est en tête de la plupart des charts pour Man Utd jusqu’à présent cette saison, mais a toujours les yeux sur un autre dirigé par le capitaine Harry Maguire.

Le milieu de terrain portugais mène les rangs du club en termes de buts et de passes décisives, mais traîne toujours le compte des minutes jouées par Maguire.

Maguire a joué plus que tout autre joueur du football mondial en 2020, totalisant 4745 minutes impressionnantes sur l’année, selon une enquête du CIES.

Cela tient en grande partie aux progrès de United dans les compétitions de coupe, mais il est clair à quel point ils comptent sur Maguire et leur talisman Fernandes.

Ruben Dias de Man City – qui a débuté l’année à Benfica – et Lionel Messi de Barcelone sont deuxième et troisième sur la liste, devant Fernandes quatrième avec un total de 4164 minutes, tandis que Victor Lindelof est septième.

Mais malgré les appels pour que Fernandes se repose plus souvent pour United, le joueur de 26 ans a l’intention d’essayer de rattraper Maguire.

Interrogé sur l’enquête par le site officiel de United, Fernandes a plaisanté: « Je ne suis pas content. Je dois dire ceci à l’entraîneur: » Je veux être le premier! « »

Avant d’ajouter: « Bien sûr, c’est vraiment important de jouer. Plus vous jouez de parties et plus vous jouez de minutes, plus vous avez confiance en vous. C’est toujours comme ça.