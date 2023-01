Fernandes a obtenu des assurances sur le plan de Man United avant le nouvel accord

Bruno Fernandes a révélé qu’il avait demandé des assurances aux patrons de Manchester United sur le plan d’avenir du club avant de signer un nouveau contrat à Old Trafford.

Fernandes a écrit une prolongation en avril 2022 qui le maintiendra à United jusqu’en 2026 au moins. Mais avant de signer, le milieu de terrain portugais a déclaré avoir approché le directeur du football John Murtough et le directeur technique Darren Fletcher après avoir été frustré par le manque de progrès depuis son arrivée du Sporting Lisbonne. en janvier 2020.

“J’ai eu une conversation l’année dernière avec le club quand tout le monde savait que Ralf [Rangnick] n’était pas l’entraîneur du futur et quand le club décide que j’ai parlé au club et que j’ai dit que je veux être une solution pour le club, je veux être utile au club, mais je veux aussi savoir où nous allons “, a déclaré Fernandes.

“Y a-t-il un plan? Y a-t-il un avenir? C’était avant que je signe mon nouveau contrat parce que j’ai dit au club, évidemment, l’argent est important, personne ne peut le cacher, c’est toujours important de gagner de plus en plus dans le football ou vie, quel que soit le travail que vous faites, vous voulez toujours avoir le meilleur pour vous-même.

“Mais à ce moment-là, pour moi j’ai dit que je suis bien payé, je ne veux pas de nouveau contrat sans savoir que nous avons un bel avenir dans le club.”

Bruno Fernandes a trois buts et quatre passes décisives dans toutes les compétitions pour Man United cette saison. Naomi Baker/Getty Images

Fernandes n’a pas encore remporté de trophée pendant trois ans à United et bien qu’il insiste sur le fait qu’il n’a jamais envisagé de partir, le joueur de 28 ans dit qu’il voulait savoir qu’il jouerait dans une équipe capable de se battre pour l’argenterie.

“Je suis venu au club et mon objectif est de gagner des trophées, car je sais à quel point ce club est grand et je sais à quel point nous pouvons encore l’être et réaliser de bonnes et de grandes choses”, a déclaré Fernandes.

“Nous n’avons pas à gagner tous les trophées mais nous devons nous battre pour les trophées et en tant que club et la qualité des joueurs, nous avons la qualité pour le faire et nous l’avons montré, donc je veux juste savoir si c’est l’avenir.

“Je veux savoir où nous allons? Je veux savoir, en tant que club, pensez-vous que nous avons un avenir? Avez-vous un plan pour l’avenir? Que pensez-vous de l’endroit où nous pouvons aller? Que fait le club vouloir?

“Est-ce que le club veut remporter des trophées ou est-ce que le club veut construire quelque chose pour aller en Ligue des champions ?

“Parce que pour moi, ce n’est pas suffisant et le club en demande plus, l’histoire de ce club, la qualité des joueurs que nous avons, cela demande plus que d’être ici et de se battre pour la quatrième place.

“Et le club a dit qu’il avait un plan, c’est ce qu’il veut, nous sommes d’accord avec vous que le niveau du club doit être meilleur qu’il ne l’a été par le passé.”

Depuis la signature de son nouveau contrat, Fernandes est devenu un élément clé de la nouvelle équipe d’Erik ten Hag après la nomination du Néerlandais au poste de manager cet été.

United est en demi-finale de la Coupe Carabao et se dirige vers le derby de Manchester samedi contre City après une série de huit victoires.

La première expérience de derby de Ten Hag s’est terminée par une défaite 6-3 au stade Etihad en octobre, mais Fernandes pense qu’ils réduisent l’écart avec les champions en titre de Pep Guardiola.

“Maintenant, vous pouvez probablement voir une équipe qui a une façon de jouer qui convainc les fans, convainc les joueurs, c’est la bonne et celle qui peut gagner des matchs”, a-t-il ajouté.

“Vous allez à chaque match et le sentiment que vous avez maintenant est que nous n’avons pas peur de jouer contre qui que ce soit.

“Dans le passé, vous ne pouviez pas voir cela. De toute évidence, les fans croient et font confiance, mais ont estimé que lorsque les matchs les plus difficiles arrivaient, il y avait un peu de” pouvons-nous le faire ou non “, mais maintenant, si vous regardez les fans, les joueurs, tout le monde et vous sentez que nous pouvons jouer face à face avec tout le monde en ce moment. C’est quelque chose que nous devons croire pour que, match après match, nous puissions obtenir d’excellents résultats.

“Man City est l’un des meilleurs clubs de la ligue, mais il s’agit de croire en nous.”