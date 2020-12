C’était le genre de performance qui excitait et confondait les supporters de Manchester United dans la même mesure.

Pour les 45 premières minutes au stade de Londres, West Ham s’est frayé un chemin avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer et aurait dû avoir une plus grande avance que le seul but qu’ils ont marqué dans la pause.

Cependant, l’introduction de Marcus Rashford et Bruno Fernandes a changé la donne, United marquant trois fois en 13 minutes en seconde période.

Et c’est la performance de Fernandes qui a contribué à inspirer la victoire – avec une performance qui n’a pas été égalée par un joueur de United depuis une décennie.

Au cours de ses 45 minutes de présence, la superstar portugaise a créé huit occasions pour ses coéquipiers. Plus que tout autre joueur a réussi dans n’importe quel match de Premier League cette campagne.

Kevin De Bruyne était le leader de la ligue avec six contre les Wolves, mais ce total a été amélioré lors d’un superbe affichage en seconde période.

Au total, aucun joueur n’a créé plus de chances que les 35 qu’il a, dans l’une des cinq meilleures ligues européennes cette saison.

En moins de 12 mois depuis son arrivée en Premier League, Fernandes est devenu le talisman incontestable à Old Trafford, avec un talent étonnant d’être impliqué dans les buts.