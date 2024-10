Fernanda Canales inclut des briques perforées dans un centre communautaire circulaire

Le studio d’architecture Fernanda Canales a créé un centre communautaire semi-ouvert pour personnes âgées au Mexique, en utilisant une forme circulaire et des matériaux simples





La Maison pour personnes âgées est située à Neco, dans l’État frontalier de Sonora, un environnement aride confronté à des problèmes sociaux et économiques liés à la contrebande transfrontalière. Il a été sélectionné dans la catégorie santé et bien-être des Dezeen Awards 2024.

Le gouvernement fédéral a lancé la structure de 450 pieds carrés (42 mètres carrés), conçue pour accueillir les membres âgés de la communauté qui peuvent y accéder à divers services de santé et sociaux.

En raison de ressources locales limitées, le Fernanda Canales L’équipe a choisi d’utiliser des matériaux simples avec des finitions minimales pour créer un projet économique qui peut être entretenu facilement et localement.

Situé sur un petit terrain angulaire, le projet se compose de deux structures principales – une circulaire et une rectangulaire.

« Cela répond à la volonté de tirer le meilleur parti de la géométrie angulaire de la parcelle et d’éviter les espaces résiduels », a déclaré l’équipe.

« Ainsi, la pièce maîtresse est le bâtiment circulaire, situé dans la partie la plus large de la parcelle, et le petit bloc rectangulaire sert de deuxième zone d’accès et de transition pour générer différents gradients entre le public, le semi-public et le privé. »

La structure circulaire a une structure de dalles et de colonnes en béton, avec un espacement minimum pour permettre une construction facile.

Un chemin principal mène au centre de la structure, une cour qui permet la circulation vers différents points de la structure de plain-pied. Les espaces intérieurs sont plus larges vers l’arrière, où le studio comprend des espaces de rassemblement.

Des murs en briques bordent la façade et ont été perforés pour permettre une ventilation naturelle, tandis que trois oculi ont été placés dans la dalle de béton circulaire qui fait office de plafond pour apporter de la lumière dans les zones de circulation extérieure.

À l’arrière du site se trouve un petit bâtiment rectangulaire dédié aux fonctions sanitaires de l’établissement. Il présente des poutres en béton et des murs en briques similaires.

Là où le site se rétrécit en un point, une série de colonnes revêtues d’adobe avec des découpes semi-circulaires au sommet contiennent des tiges métalliques pour offrir un intérêt visuel et un abri de la rue.

Selon le studio, les matériaux de base ont été choisis pour que la structure s’intègre dans l’environnement, un mélange de structures résidentielles et industrielles. Chaque élément de la structure, des portes aux luminaires, a été conçu pour être facilement et localement remplaçable.

Une série de murs en pierre naturelle ont été placés sur le site, abritant des jardins créant des espaces de rassemblement supplémentaires.

« Il s’agit d’un bâtiment à l’échelle domestique conçu dans un souci d’accessibilité et de protection », a déclaré le studio.

« Développé sur un seul niveau, il s’articule autour d’un patio et de jardins périmétriques pour obtenir une ventilation croisée et un éclairage naturel dans tous les espaces. »

Fernanda Canales a fondé son studio éponyme en 2002. Depuis, elle réalise des projets résidentiels comme une maison en béton noir aux toits verts dans une forêt mexicaine.

Elle a également participé, aux côtés de ses compatriotes mexicaines Tatiana Bilbao et Frida Escobedo, à la réalisation d’une communauté expérimentale de logements sociaux à Hidalgo.

La photographie est de Rafael Gamo.

Crédits du projet :

Architectes : Fernanda Canales ; Angela Vizcarra, Alberto García Valladares, Rodrigo Ducoing, Yazmin Hernández, Tania Sánchez, Christian Ortega, Julio Romero

Consultants : Patio Taller de Arquitectura y Paisaje (paysage) ; Éclairage NSA (éclairage); FVS ingeniería (ingénierie structurelle).

Entrepreneur: ICCARSON Desarrollos