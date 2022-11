Fern Whelan pense que le problème de la diversité des femmes en Angleterre doit être résolu | Nouvelles du football

L’ancienne défenseure de l’Angleterre et de Brighton, Fern Whelan, estime qu’il est essentiel de s’attaquer au problème de diversité des Lionnes pour s’assurer que les filles noires n’abandonnent pas le football.

L’équipe gagnante de l’Euro 2022 de Sarina Wiegman ne comprenait que trois joueurs noirs ou d’héritage mixte à Jess Carter, Nikita Parris et Demi Stokes, dont aucun n’a eu beaucoup de temps de jeu.

Whelan, la première dirigeante de l’EDI de football féminin de l’Association des footballeurs professionnels, a vu de première main ce que le manque de visages familiers visibles peut signifier pour une fille qui aspire à l’Euro ou à la Coupe du monde.

S’exprimant lors d’une session de la commission parlementaire des femmes et des égalités, Whelan a déclaré : “[Some] les joueurs pourraient entrer dans le système, peut-être regarder le football et penser, ‘vous savez, je ne peux pas me connecter avec aucun de ces joueurs de cette équipe Euros Lionesses parce qu’ils sont principalement blancs et je suis une fille noire, et je ne “Je ne vois pas que je peux réussir quoi que ce soit dans le football”.

“J’ai parlé à une jeune fille récemment, elle était dans une académie d’Arsenal. Et elle a juste dit, ‘regarde, tout le monde au-dessus de moi était blanc et il y avait une mer de gens avec qui je ne pouvais pas me connecter, alors j’ai arrêté de jouer et je Je n’ai pas vu que c’était pour moi”.

“Elle devait avoir du talent. Elle jouait à Arsenal au niveau des moins de 16 ans, donc nous ne voulons pas que ce soit le cas au cours des cinq, 10 prochaines années.

“Nous avons ces joueurs dans des postes d’élite, votre Demi Stokes, votre Nikita Parris, ces types de joueurs. [They can see them and think], ‘Je peux me connecter avec eux. Je peux voir leur histoire, et je pense qu’il y a une avenue pour moi là-dedans’.”

Courtney Sweetman-Kirk de Sheffield United a appelé à une action urgente pour remédier au manque de diversité dans le football féminin



Beth Mead, l’un des visages les plus reconnaissables de la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2022, a récemment fait l’objet d’un examen minutieux pour des commentaires controversés concernant le manque de diversité dans l’équipe des Lionnes, déclarant au Guardian : “Je pense que c’est complètement une coïncidence. Nous avons fait de notre mieux 11 [at England] et vous ne pensez à la race de personne ou à quelque chose comme ça. Je pense que c’est plus un point de vue extérieur.”

L’attaquante d’Arsenal a depuis suggéré que ses propos avaient été sortis de leur contexte et a réitéré son engagement à accroître sa représentation dans le jeu. Mead a également eu une conversation privée avec l’ancien artilleur et expert Ian Wright à propos de la question.

Beth Mead s’est défendue des commentaires dans une interview qu’elle a donnée à The Guardian dans laquelle elle a été citée comme qualifiant le manque de diversité dans l’équipe des Lionnes de “coïncidence”.



Wright et l’ancienne Lionne Eniola Aluko ont tenté de rediriger le débat public qui a suivi vers des problèmes systémiques nécessitant une attention complète à l’écosystème.

Un facteur fréquemment cité est la géographie, ce qui conduit à certains cas où le transport, ou son absence, l’emporte sur le talent lorsqu’il s’agit d’accéder à des centres de formation et des académies souvent situés en dehors des centres-villes.

“J’ai personnellement vécu, quand je jouais dans un club, je recevais un coup de pouce de mon manager actuel”, se souvient Whelan. “Il y avait trois joueurs, nous tous dans un minibus, tous noirs. Et à ce moment-là, physiquement, nous ne pouvions pas nous entraîner. Si je n’avais pas eu des gens qui se seraient avancés pour moi et auraient dit” regarde, je ” Je viendrai vous chercher, j’irai ensuite chercher ce joueur, puis nous irons en chercher un autre “, cet accès est une chose énorme.”

L’un de ces trois joueurs était Parris.

L’internationale anglaise Ella Toone dit que “beaucoup plus peut être fait” pour encourager la diversité dans le jeu anglais



La FA espère que ses nouveaux centres de talents émergents (ETC), remplaçant 30 centres de talents régionaux, ouvriront la porte à davantage de filles. En juillet, l’association a annoncé les 60 premières licences attribuées au programme, soutenues par 1,75 million de livres sterling de la Premier League et destinées aux filles âgées de 8 à 16 ans. Les licences ont été attribuées sur une base régionale pour couvrir une plus grande étendue du pays.

L’ancienne défenseure et entraîneure de Leicester, Holly Morgan, a déclaré qu’il fallait faire plus pour remédier au manque de diversité dans le football féminin.



D’autres licences pourraient encore être accordées, avec la nouvelle disposition, a déclaré la FA, qui devrait faire passer le nombre de jeunes joueuses impliquées dans ses programmes de 1722 à plus de 4200 d’ici la fin de la saison 2023/24. Les licenciés vont des clubs aux associations, fiducies et fondations.

Whelan était ravi de voir les progrès, mais a averti : « Nous aurions potentiellement besoin de plus encore. Je pense que l’accès sera toujours un obstacle.

“Des progrès sont en cours, mais je pense que nous devons absolument y réfléchir, car les gens ne devraient pas être exclus de la pratique du football, surtout à un si jeune âge. Nous voulons élargir le vivier de talents, nous ne voulons pas réduire à tout moment.”