Fern Britton ” stupéfaite ” par les photos de l’ex Phil Vickery embrassant sa meilleure amie alors que trois d’entre eux apparaissent ensemble

On dit que Fern Britton, de la télévision, est « stupéfaite » après que des images soient apparues sur l’ex-mari Phil Vickery embrassant sa meilleure amie.

Ce matin, le couple Phil et Fern se sont séparés après 20 ans en 2020.

Fern Britton serait choquée par les photos montrant Phil Vickery avec sa meilleure amie

Son ex-mari embrasse l'employée de l'hôtellerie Lorraine Stanton dans la rue

En un clin d’œil partagé en ligne, sa copine Lorraine Stanton, 58 ans, s’étire pour serrer les lèvres avec le chef de la télévision Phil, 61 ans, après un rendez-vous romantique à Londres.

L’employée de l’hôtellerie est amie avec Fern, 65 ans, depuis des décennies et les copains ont posé pour des photos souriantes ensemble lors d’une balade à vélo dans le lac Windermere quatre mois avant que Fern n’annonce son divorce.

Des sources disent que la romance a maintenant été un choc complet pour le favori de This Morning.

Une source a déclaré à MailOnline: “Fern trouve la situation bizarre et gênante et a appris que Lorraine n’est clairement pas une bonne amie.

« Elle est choquée et a du mal à gérer ses émotions mitigées. D’un côté, elle avait l’impression d’avoir quitté Phil, mais elle ne s’attendait pas à cette nouvelle romance et c’était difficile à voir.

Le couple s’est embrassé quelques instants après avoir émergé ensemble de son appartement dans la rue avec leurs sacs de voyage.

Un copain a déclaré au Sun: «Ils ressemblent à des adolescents amoureux et ce sera tellement blessant pour Fern. Se comporter de cette façon en public ressemblera à une trahison.

Les femmes se tiennent bras dessus bras dessous avec Phil qui rayonne avec Lorraine alors que Fern ne parvient pas à sourire.

Fern, qui a joué dans Strictly Come Dancing en 2012, a déménagé sur la côte après la rupture tandis que Phil est resté plus près de Londres dans l’ancienne maison familiale du Buckinghamshire.

En mars, Fern a raconté à quel point son amitié lui manquait.

Elle a déclaré: “Nous avons passé un moment merveilleux. Nous étions les meilleurs amis du monde. Et cette amitié me manque.

“Mais il arrive un moment où les enfants ne sont pratiquement plus entre vos mains et vous vous regardez et vous vous demandez où vous allez aller à partir d’ici.”

Avant que Fern et Phil ne se séparent, Lorraine envoyait régulièrement des messages affectueux sur Twitter, y compris son message, “Joyeux Noël chef”.

En 2019, Lorraine a écrit un article en ligne dans lequel elle a dit qu’elle vivait dans le Lake District.

Elle s’est vantée de garder sa jeunesse en jouant au tennis et en appliquant de l’huile d’olive sur son visage et ses genoux.

Fern et Phil ont annoncé leur séparation en publiant la même déclaration sur les réseaux sociaux, qui disait : “Après plus de 20 années heureuses ensemble, Phil et moi avons décidé de nous séparer.

« Nous partagerons toujours une grande amitié et nos adorables enfants. Nous apprécierions que notre vie privée soit respectée en ce moment. Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus.

Fougère et Lorraine, photo en bas au centre, lors d'une promenade sur la plage avec des copains

Les femmes sont amies depuis des décennies