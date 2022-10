Fern Britton s’en prend à l’ex-mari du chef Phil Vickery après la révélation de sa nouvelle relation avec sa meilleure amie

CE matin la star Fern Britton a semblé faire une fouille à son ex Phil Vickery sur Twitter après que sa nouvelle relation avec sa meilleure amie a été révélée.

Son message “insinuation” vient après que The Sun ait révélé que le chef de la télévision Phil, 61 ans, sortait peut-être avec son amie Lorraine Stanton, 58 ans, depuis deux ans.

Rex

MJ-Pictures.com

Il a déclenché une romance avec sa meilleure amie Lorraine Stanton qui semble[/caption]

Des photos d’eux en train de se bécoter après un rendez-vous à Londres auraient choqué Fern, 65 ans, qui s’est séparée de Phil en 2020.

S’adressant à Twitter hier soir, la présentatrice populaire a fait l’éloge d’une recette qu’elle a trouvée dans l’un des livres de cuisine de Mary Berry.

Fern a tapé: “Impossible de battre la recette de @MaryBerrysFoods pour #CoqAuVin.

« Des oignons remplacés par des échalotes et des carottes par des champignons @AuntBessies boulettes de confort ont sauté sur le dessus. Un souper arrosé d’insinuations.

EN SAVOIR PLUS SUR FERN ET PHIL CHOC SMOOCH Le copain de Fern Britton révèle que son mariage est TERMINÉ au milieu de photos de baisers de Phil Vickery Message poignant Fern Britton partage un tweet de «trahison» après une séparation choquante de Phil Vickery

Ses followers ont apprécié son message, et l’un d’eux a taquiné : « Nous l’avons essayé une fois – la camionnette n’était pas assez grande ! (Les Dawson).

Tandis qu’un autre répondait : “Belles boulettes de fougère !”

Un troisième a compris son coup apparent à son ex, qui est apparu dans Ready Steady Cook de la BBC plus de 200 fois.

Ils ont écrit : « Met Ready, Steady Cook dans l’ombre, n’est-ce pas, Fern….. » avec Fern montrant même son approbation en aimant leur réponse.





Fern a régulièrement rencontré sa copine de sein Lorraine jusqu’à la fin de 2020, date à laquelle ils ont brusquement mis fin aux contacts avec les réseaux sociaux.

Dans le même temps, Fern a suggéré qu’il est “plus facile de pardonner à vos ennemis qu’à vos amis” dans un message Twitter.

C’était huit mois après l’annonce de sa séparation d’avec Phil.

Le mari de Lorraine, Simon, interrogé sur les clichés de son bécotage Phil dans The Sun, a déclaré: «Je ne sais pas quand je serai en mesure d’en parler à ma femme.

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

« Je ne suis pas à la maison en ce moment et ma femme non plus. Elle n’y est pas allée depuis un moment.

Phil n’a pas encore parlé publiquement de sa relation avec Lorraine.