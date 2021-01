Fern Britton s’est demandé si le coronavirus était en fait une « conspiration ».

L’ancienne présentatrice de This Morning, 63 ans, a demandé à ses followers si le virus mortel était effectivement utilisé pour « contrôler la population ».

Se référant à son compte Twitter lundi, Fern a déclaré que bien qu’elle pense que « Covid est un virus réel et dangereux », elle se demande comment cela va se terminer.

Elle a admis qu’elle «ne fait pas face» à la pandémie et au nouveau verrouillage annoncé cette nuit-là.

Fern a tweeté: « Je pense que Covid est un virus réel et dangereux qui se déchaîne parmi la population mondiale et ruine l’économie mondiale.







« Cependant, si tout cela est une arnaque pour nous contrôler, quel est le jeu final?

« C’est une question authentique. »

Un fan lui a dit qu’ils «ne faisaient pas face» à la façon dont les choses se passaient et Fern a répondu «moi non plus».







Cela vient après que Fern a averti ses partisans de respecter les règles de verrouillage.

« Ce virus ne disparaîtra pas de sitôt », a tweeté Fern.

« Nous devons être vigilants et supposer que nous pouvons le porter. »







Elle a ajouté: « Si nous ne le faisons pas, le NHS s’effondrera, de plus en plus de personnes que nous aimons mourront et nos enfants verront leur éducation, leur avenir et leur santé mentale détruits ».

Fern a terminé le message en réitérant le slogan de verrouillage du gouvernement.

«L’ESPACE DES MAINS FACE,» dit-elle.