Fern Britton rompt son silence pour la première fois depuis l’interview de Phillip Schofield sur sa liaison

FERN Britton s’est rendue sur Twitter à la suite des interviews révélatrices de Phillip Schofield sur sa liaison This Morning avec un jeune collègue masculin – mais n’a pas reconnu le sort de son ancienne co-star.

Plus tôt cette semaine, Phillip a parlé de son chagrin lors d’une conversation exclusive avec The Sun et a admis qu’il avait peur de quitter la maison de peur d’être craché dessus.

Fern Britton n'a pas commenté les interviews de l'affaire de Phillip Schofield

Phillip a dit qu'il avait trop peur de quitter la maison à cause du contrecoup auquel il a été confronté

Il s’est excusé auprès de tous ceux qui ont été blessés par sa liaison, y compris son ancien amant, et a accepté que sa carrière à la télévision soit probablement terminée à la suite de cette aventure.

Fern, 65 ans, a présenté This Morning avec Phillip pendant sept ans au début des années 2000 avant que leur relation de travail ne se termine amèrement.

Et elle a décidé de ne pas mettre la botte à Phil, contrairement à son copain Eamonn Holmes, qui a clairement exprimé son mépris pour Phillip ces derniers jours.

Au lieu de cela, Fern a écrit: «Je viens de regarder le dernier #TedLasso avec une tasse de thé au lit. Des larmes coulent sur mon visage mais un tel sourire dans mon cœur. Quel spectacle quel casting quelle histoire [heart emojis].”

La semaine dernière, Fern a révélé qu’elle avait été en contact avec l’autre rival de Phillip et ex-animateur de This Morning, Eamonn.

L’Irlandais du Nord a présenté dans l’émission ITV aux côtés de sa femme Ruth Langsford de 2006 à 2021.

Mais la star a été « lâchée » par ITV quand Alison Hammond et Dermot O’Leary ont été appelés pour présenter le vendredi.

S’adressant à Twitter, Fern a partagé: «Les appels inattendus d’anciens amis sont si adorables.

« Je viens d’avoir le plus beau rattrapage avec @EamonnHolmes.

« Je pense que nous nous connaissons depuis les années 80 quand nous étions bébés (émoji qui pleure et rit). Tirer sur la brise (trois émojis rouges en forme de cœur d’amour).

Elle a partagé son tweet opportun après que The Sun ait révélé la querelle en coulisses de Phillip, 61 ans, et de sa co-animatrice Holly Willoughby.

Et ses abonnés ont été ravis de sa mise à jour Twitter, avec une plaisanterie : « Avez-vous eu une bonne conversation ? Je parie que vous caquetez tous les deux pour Phillip.

« Mmmm, demandez-vous quel sujet de conversation brûlant vous avez gloussé et reniflé », a réfléchi un autre.

Fern a pris plusieurs coups à This Morning depuis sa sortie et l’année dernière, elle a affirmé qu’elle n’avait pas été invitée aux BAFTA Film Awards pour aider à célébrer le 30e anniversaire de This Morning.

Plus tard, elle est allée sur Twitter après que Phil et Holly aient été critiqués pour avoir vu la défunte reine allongée dans l’état.

Elle a demandé: « Il y a une file d’attente VIP? » semblant faire référence au couple accusé d’avoir sauté la longue file d’attente pour passer devant le cercueil de la reine.

Fern a quitté le programme de manière sensationnelle en 2009 après avoir rapporté qu’elle en avait « assez de vivre dans l’ombre de Phil ».

Pendant leur mandat ensemble, il y a eu de bons moments – Phil a même inventé un surnom brutal mais amical pour sa co-star à travers une blague grossière.

Il a appelé la star « minty m*nge » après qu’elle ait laissé tomber une bouteille de sauce à la menthe sur le sol, et qu’elle ait éclaboussé sur sa chemise de nuit.

Il a également été affirmé qu’elle recevait 250 000 £ par an de moins que sa co-star lorsqu’ils ont présenté M. et Mme ensemble, Phil aurait encaissé 45 000 £ de l’heure contre 15 000 £ de Fern.

Quatre ans après sa sortie, Phil a avoué qu’ils n’étaient plus en bons termes, déclarant au magazine Heat en 2013 : « Nous étions impliqués dans la série et les copains à l’époque, mais ce n’est pas vraiment le cas. je vois Phil [Fern’s then-husband, chef Phil Vickery] quand il est dans This Morning… Mais nous ne sommes plus en contact maintenant.

Fern a dit une chose similaire à peu près au même moment et a fait référence aux voyages réguliers de Phil et Holly à Bardbados avec leurs familles.

Elle a déclaré à MailOnline: «Je dis toujours que Phillip et moi avions une chimie indéfinissable qui semblait bien fonctionner à l’écran. On s’est ‘compris’.

« Nous avons apprécié de rire. Et les téléspectateurs semblaient se réchauffer à cela. Mais, comme Morecambe et Wise, nous avons choisi de ne pas vivre dans les poches de l’autre. Nous formions un excellent partenariat professionnel, mais nous ne sommes jamais partis en vacances ensemble.

Holly et Phil ont subi des retombées majeures