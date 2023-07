Fern Britton révèle une mise à jour sur sa relation avec Phillip Schofield après des rumeurs de querelle avec la star honteuse de This Morning

La présentatrice de télévision Fern Britton a informé les fans de sa relation avec l’ancien co-animateur Phillip Schofield à la suite de rumeurs de querelle.

Le vétéran de la télévision Fern a initialement co-animé aux côtés de Phil de 2002 à 2009 – leur querelle amère a finalement conduit à sa sortie de choc.

Cela vient après que la star ait quitté de manière sensationnelle This Morning en mai après avoir révélé qu’il avait eu une liaison avec l’employé masculin beaucoup plus jeune.

Fern, 65 ans, a maintenant partagé une nouvelle mise à jour sur la position des deux, confirmant qu’ils ne sont plus en bons termes.

« Nous étions impliqués dans le spectacle et les copains à l’époque, mais nous ne sommes pas vraiment [speak anymore]», a-t-elle déclaré à Good Housekeeping.

La star a ajouté: « Mon séjour à This Morning a été merveilleux et j’ai adoré les 10 années où j’y étais.

«Je pense que vous ne devriez jamais regarder en arrière. Je ne pense pas que je serais capable de revenir en arrière; ça ne marcherait pas comme ça.

Cela survient quelques semaines seulement après que Fern ait semblé prendre un autre « coup » à son ancienne co-star Phil.

Elle a révélé qu’elle avait été en contact avec l’autre rival de Phillip et ex-animateur de This Morning, Eamonn Holmes.

Eamonn a présenté aux côtés de sa femme Ruth Langsford de 2006 à 2021, avant d’être « abandonné » par ITV lorsque Alison Hammond et Dermot O’Leary ont été appelés à présenter le vendredi.

S’adressant à Twitter le mois dernier, Fern a partagé: «Les appels inattendus d’anciens amis sont si adorables.

« Je viens d’avoir le plus beau rattrapage avec @EamonnHolmes.

« Je pense que nous nous connaissons depuis les années 80 quand nous étions bébés. Tirer la brise.

Des rumeurs de tension entre Fern et Phil tourbillonnent depuis des années.

Fern a provoqué une onde de choc lorsqu’elle a quitté le programme de manière sensationnelle sept ans plus tard – il a été rapporté à l’époque qu’elle en avait « assez de vivre dans l’ombre de Phil ».

Pendant leur mandat ensemble, il y a eu de bons moments – Phil a même inventé un surnom brutal mais amical pour sa co-star à travers une blague grossière.

Il a appelé la star « Minty M*nge » après qu’elle ait laissé tomber une bouteille de sauce à la menthe sur le sol et qu’elle ait éclaboussé sa chemise de nuit.

Il a également été affirmé qu’elle recevait 250 000 £ par an de moins que sa co-star lorsqu’ils ont présenté M. et Mme ensemble, Phil aurait encaissé 45 000 £ de l’heure et Fern 15 000 £.

Quatre ans après sa sortie, Phil a avoué qu’ils n’étaient plus en bons termes, déclarant au magazine Heat en 2013 : « Nous étions impliqués dans la série et les copains à l’époque, mais ce n’est pas vraiment le cas. je vois Phil [Fern’s then-husband, chef Phil Vickery] quand il est dans This Morning… Mais nous ne sommes plus en contact maintenant.

Fern a dit une chose similaire à peu près au même moment et a fait référence aux voyages réguliers de Phil et Holly à la Barbade avec leurs familles.

Elle a déclaré à MailOnline: «Je dis toujours que Phillip et moi avions une chimie indéfinissable qui semblait bien fonctionner à l’écran. On s’est ‘compris’.

« Nous avons apprécié de rire. Et les téléspectateurs semblaient se réchauffer à cela. Mais, comme Morecambe et Wise, nous avons choisi de ne pas vivre dans les poches de l’autre. Nous formions un excellent partenariat professionnel, mais nous ne sommes jamais partis en vacances ensemble.

