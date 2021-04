FERN Britton a claqué « Ne me conduisez pas avec condescendance » à Iain Stirling lors de la spéciale célébrité de Tipping Point hier soir.

Le présentateur de télé, 63 ans, la voix off de Love Island et Mark-Francis de Made in Chelsea se sont affrontés cette semaine pour tenter de gagner de l’argent pour leurs associations caritatives choisies.

8 Fern Britton a définitivement mis Iain Stirling à sa place lors de la spéciale célébrité Tipping Point hier soir Crédit: ITV

Une question sur le gouvernement britannique a fait monter la pression entre deux des concurrents.

L’animateur Ben Shephard a demandé: « Combien de Premiers ministres britanniques ont servi entre l’an 2000 et le 1er octobre 2020? »

Après avoir réfléchi à la réponse, Ferne a dit: « Je vais dire cinq. »

Elle a ensuite énuméré Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May et Boris Johnson.

8 Ben Shephard a demandé combien de Premiers ministres le Royaume-Uni avait depuis 2000 Crédit: ITV

8 Fern les a tous comptés d’une seule main Crédit: ITV

Ben a remarqué que la compétitrice Iain était d’accord avec ses réponses et a demandé: « Iain vous hochez la tête? »

Il a répondu: « C’est la bonne réponse. »

Un Ben choqué a dit: « Je fais ce peu! »

Fern a obtenu la bonne réponse et a demandé à Ben de laisser tomber le compteur dans la zone deux.

8 Iain a admis qu’il aurait répondu la même chose que Fern Crédit: ITV

8 Fern n’était pas content de l’endroit où le compteur est tombé Crédit: ITV

Elle a dit: « Si ça peut aller vers la gauche, je serais très, très heureuse. Bon, on y va! »

Fâcheusement, le comptoir n’est pas tombé là où elle le voulait et elle a crié: « Oh mec! »

D’un ton sarcastique, Iain a dit: « Ça a l’air bien là-bas … »

L’ancien présentateur de This Morning a répondu: « Ne me conduisez pas avec condescendance. »

8 Le présentateur de télé a dit à Iain « ne me conduisez pas avec condescendance » alors qu’il essayait de la repousser Crédit: ITV

8 Iain était bel et bien mis à sa place Crédit: ITV

Le discours de combat de la comédienne n’a pas réussi à décourager Ferne alors qu’elle repartait avec 20000 £ pour l’organisation caritative de son choix – Shuktara Trust UK.

Le crachat hilarant de Fern et Iain survient après que les fans de la série se sont évanouis face au candidat « chaud comme de la merde » Carter.

De nombreux téléspectateurs ont afflué sur les réseaux sociaux pour montrer leur appréciation de sa beauté.

8 Ben et le public sont restés hystériques au crachat Crédit: ITV

L’un d’eux a écrit: « Ouais Carter n’est pas trop minable n’est-ce pas ».

Un autre a dit: « Oh bonjour Carter! » avec un emoji aux yeux de cœur.

Le beau gosse a réussi à quitter la série avec une somme impressionnante de 3300 £ en banque.

Tipping Point est diffusé en semaine à 16h sur ITV