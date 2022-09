Fern Britton photographiée après que son ex-mari Phil Vickery ait été vu en train de bécoter sa meilleure amie

FERN Britton a affiché un visage courageux hier alors qu’elle a été repérée pour la première fois depuis que des photos ont émergé de son meilleur ami en train de bécoter son ex-mari.

La présentatrice de télévision, 65 ans, a été récupérée à son hôtel de Londres quelques heures seulement après que The Sun ait révélé en exclusivité des photos du chef Phil Vickery en corps à corps avec sa copine Lorraine Stanton.

Lorraine a confirmé hier que son mariage était terminé et qu’elle avait quitté la maison qu’elle partageait avec son mari Simon et leurs deux enfants.

Elle a déclaré : « C’est une période difficile pour moi et la famille. En fait, je ne vis plus au domicile conjugal et cela n’a rien à voir avec le dernier incident sur les photos.

Pals a raconté comment Fern était déterminé à “continuer comme d’habitude” malgré les images choc.

Mais d’autres rapports d’hier ont suggéré qu’elle avait «le cœur brisé».

Une source a déclaré à MailOnline : « Fern trouve la situation bizarre et gênante. Elle a du mal à gérer ses émotions mitigées.

“D’une part, elle avait eu l’impression d’avoir quitté Phil, mais elle ne s’y attendait pas.”

Nous avons raconté hier comment le duo s’était passionnément serré les lèvres et s’était étreint en sortant d’une propriété avec des sacs de voyage.

Le Sun peut révéler que le chef de la télévision Phil, 61 ans, sort peut-être avec Lorraine, 58 ans, depuis deux ans.





Fern a régulièrement rencontré son copain intime jusqu’à la fin de 2020, date à laquelle ils ont brusquement mis fin au contact avec les réseaux sociaux.

Dans le même temps, Fern a suggéré qu’il est “plus facile de pardonner à vos ennemis qu’à vos amis” dans un message Twitter.

C’était huit mois après l’annonce de sa séparation d’avec Phil.

Jusque-là, Lorraine avait été prolifique dans son soutien public à Fern et Phil.

Ses messages en ligne avec Phil sont devenus de plus en plus séduisants. En mai 2017, elle a déclaré publiquement: “Tu me manques Phil.”

Tout au long de ses messages jaillissants, Lorraine, basée à Windermere, soutenait toujours son amie Fern.

En juillet 2018, Lorraine a répondu à une photo que Fern a postée: “Vous avez l’air magnifique Mme.”

Le mari de Lorraine, Simon, interrogé sur les clichés dans The Sun, a déclaré: “Je ne sais pas quand je serai en mesure d’en parler à ma femme.

« Je ne suis pas à la maison en ce moment et ma femme non plus. Elle n’y est pas allée depuis un moment.

Phil est resté silencieux hier.

