Fern Britton a exhorté les fans à rester « vigilants » et a souligné que la pandémie de Covid-19 ne disparaîtrait pas de sitôt.

Le présentateur de télévision âgé de 63 ans a lancé un avertissement sévère sur les réseaux sociaux et a suggéré que le NHS pourrait maintenant être sur le point de s’effondrer.

S’adressant à Twitter lundi soir, Fern a exhorté ses abonnés à réfléchir à l’impact que cela peut avoir sur les êtres chers tels que les personnes âgées et les enfants.

Partageant le message avec ses 78 500 abonnés Twitter, Fern a également réitéré le rappel du gouvernement « mains, visage, espace ».

« Ce virus ne disparaîtra pas de sitôt », a écrit Fern.

«Nous devons être vigilants et supposer que nous pouvons le porter.







(Image: Getty Images)



La maman de quatre enfants a ajouté: « Si nous ne le faisons pas, le NHS s’effondrera, de plus en plus de personnes que nous aimons mourront et nos enfants verront leur éducation, leur avenir et leur santé mentale détruits. FACE HANDS SPACE. »

Fern a rapidement été inondé de réponses alors que les abonnés parlaient de leurs propres expériences avec Covid-19 et de l’impact qu’il a eu sur leurs proches.

Ce n’est pas la première fois que l’ancienne présentatrice de This Morning fait part de ses inquiétudes concernant la pandémie de coronavirus en cours.







(Image: Instagram)



Peu de temps après que le gouvernement britannique ait annoncé l’introduction du niveau 4 juste avant Noël, Fern a critiqué la figure controversée Laurence Fox pour avoir exhorté les gens à continuer de se rassembler en groupes.

L’aspirant à Katie Hopkins a écrit sur Twitter que les citoyens devraient toujours « se rassembler en groupes » et « s’embrasser » et remettre en question ce que dit le gouvernement.

Fern avait une réponse sévère pour le caractère franc.

«Que savez-vous de ce virus que les scientifiques ignorent? Ne croyez-vous pas qu’il existe? Qu’il ne peut pas tuer? elle a écrit.







(Image: Images GC)







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



«Ou êtes-vous, à juste titre, frustré par le manque de rapidité des gouvernements dans l’endiguement? Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le moment d’envoyer les gens dans un danger inconnu.

Les cas de coronavirus ont continué à augmenter à travers le Royaume-Uni et le NHS a confirmé au début de cette semaine qu’il y avait plus de patients Covid à l’hôpital maintenant qu’au sommet de la première vague en avril.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033