Fermin Lopez de Barcelone s’annonce au monde

Le jour où les États-Unis ont confirmé que la marque El Clasico ne mourrait jamais, Fermin Lopez, 20 ans, a rappelé à Barcelone que La Masia non plus.

Fermin est l’histoire de la tournée de pré-saison de Barcelone aux États-Unis et a offert aux 82 026 fans du stade AT&T au Texas – une fréquentation record pour un match de football au stade – une performance inoubliable.

Le milieu de terrain, une inclusion choc pour la tournée de Xavi, a battu Thibaut Courtois avec un crieur et a délivré une belle passe décisive à Ferran Torres pour conclure une victoire 3-0 sur le Real Madrid.

« C’est un footballeur talentueux – il sait comment faire passer la dernière passe, c’est ce qui lui manquait vraiment la saison dernière », a déclaré l’entraîneur du Barca Xavi. «Il a marqué un mondial avec son pied gauche, puis a aidé Ferran avec le pied droit, afin qu’il puisse utiliser les deux pieds. Il peut également jouer dans plusieurs rôles, d’ailier à milieu de terrain central. Tout ce paquet n’est pas facile à trouver. Je l’aime beaucoup. Il est plein de personnalité.

« Il a faim et a un grand caractère – c’est très important. Quand j’ai vu ça à l’entraînement, j’ai réalisé que je devais lui donner des minutes. Je lui ai fait confiance et il est à la hauteur. C’est ça le football ».

Fermin est un joueur de Barcelone depuis l’âge de 12 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Betis. Il n’a pas toujours été un interprète exceptionnel, selon les entraîneurs de La Masia.

L’été dernier, Fermin Lopez n’était pas assez bon pour rester avec l’équipe B de Barcelone.

Bien qu’il ait terminé la pré-saison avec la deuxième équipe du club lors de sa première année de football masculin, Fermin était l’un des joueurs les plus faibles de l’équipe. Son physique n’était pas complètement développé et le club lui a dit qu’il n’allait pas avoir le bon nombre de minutes pour booster son développement.

Il a passé la saison en prêt à Linares dans le troisième niveau du football espagnol où il est devenu l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Dans la seconde moitié de la saison, en 19 matchs, il a marqué 11 buts et en a aidé deux autres.

Il y a moins d’un mois, il a reçu un appel pour rejoindre l’équipe première pour l’entraînement. Xavi n’allait pas avoir toute son équipe prête, certains joueurs profitant encore de leurs vacances, et avait besoin de plus de corps parmi les jeunes.

Dès qu’il a terminé sa première semaine d’entraînement, Xavi était clair dans son esprit qu’il n’allait pas laisser Fermin hors de l’équipe pour se rendre aux États-Unis.

Son inclusion était particulièrement inattendue, car il ne faisait pas partie des jeunes qui étaient censés – ou contractuellement obligés – de rejoindre l’équipe première en pré-saison.

Barcelone étant incapable de décharger tous les joueurs qu’ils auraient aimés, y compris Clément Lenglet et Sergino Dest qui sont toujours au club, Xavi avait trop de corps. Fermin, cependant, devait être là.

Le premier appel public indiquant que quelque chose de spécial se passait avec lui est venu d’une voix pertinente dans ce vestiaire – Pedri. « Si je devais mettre en avant un des jeunes ? Eh bien, celui que j’aime vraiment, c’est Fermin. Je n’avais jamais joué avec lui auparavant, mais il est plein d’agressivité et de talent.

Les mots de Pedri sont venus à Los Angeles et, trois jours plus tard, il était moins surprenant de le voir sortir du banc à la mi-temps pour le match d’ouverture des États-Unis contre Arsenal.

Hier soir, il a eu un passage de 25 minutes à El Clasico – plus que suffisant pour devenir la star principale.

La façon dont Oscar Hernandez, le frère et assistant de Xavi, a passionnément étreint le manager après le but de Fermin a révélé à quel point le personnel d’entraîneurs était enthousiaste à propos du joueur de 20 ans.

« Je connaissais Fermin depuis que j’ai rejoint Barcelone », a déclaré Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen. « Bien qu’à l’époque il était beaucoup plus petit, il a grandi maintenant. »

L’émergence de Fermin est également due, en partie, à la blessure de son meilleur ami Gavi.



Fermin affronte Vinicius Jr à Dallas (Photo : ARIC BECKER/AFP via Getty Images)

Le joueur de 18 ans avait été exclu des deux premiers matchs de Barcelone aux États-Unis en raison de maux de dos, alors Fermin a eu sa chance.

Gavi et Fermin étaient coéquipiers à La Masia. Ceux qui ont été proches de l’équipe pendant la pré-saison disent que Gavi a pris soin de son vieil ami pendant toute la tournée – il l’a même inclus sur la même table avec plusieurs vétérans des vestiaires lors des déjeuners et dîners d’équipe.

Alejandro Balde était également un ancien coéquipier. Tous deux ont été deux des premiers joueurs, après le capitaine Sergi Roberto, à atteindre Fermin au coup de sifflet final. Le joueur de 20 ans s’est agenouillé sur le terrain du stade AT&T et n’a pas pu contenir son émotion lorsqu’il a réalisé ce qu’il avait fait.

« Xavi et mes coéquipiers viennent de me féliciter », a déclaré Fermin. « Je n’arrive toujours pas à y croire. J’ai parlé à ma famille — ils ont souffert toutes ces années avec moi. C’est pour eux et pour mon peuple dans ma ville natale, El Campillo. Je suis tellement content pour eux aussi.

« Je ne peux que continuer à travailler. Évidemment, je veux rester ici à Barcelone. C’est un rêve et un privilège d’être ici en pré-saison. Je suis fan du Barça depuis que je suis enfant.

Combien de temps le rêve vivra-t-il, cependant? C’est un appel difficile. Malgré la signature d’Ilkay Gundogan, Xavi pense toujours qu’un nouveau milieu de terrain offensif serait nécessaire pour donner plus de profondeur à son système à quatre milieux de terrain.

Si une signature arrive, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour l’implication de Fermin dans l’équipe première – il serait de retour avec l’équipe B.

Le personnel de l’arrière-boutique est prudent avec le joueur de 20 ans. « S’il reste avec nous ? Cela dépend de lui à coup sûr », a déclaré Xavi. « Il peut nous aider. Il doit rester avec la même mentalité. Je n’ai jamais eu peur d’utiliser un jeune talent et s’il le mérite, il sera là.

Il se peut que le manager catalan veuille continuer à récompenser Fermin et préfère donner la priorité à la signature d’un arrière droit plutôt qu’à un nouveau milieu de terrain.

« Nous avons besoin de plus de signatures », a déclaré Xavi. « Il nous manque encore certaines choses. Le conseil d’administration le sait. Nous avons besoin de plus pour être pleinement compétitifs.

Ce qui ne changera pas, cependant, c’est que tout le monde au Texas se souviendra de la nuit où Fermin s’est annoncé au monde.

(Photo : Matthew Ashton – AMA/Getty Images)