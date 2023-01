Fermier, 71 ans, qui est apparu sur This Farming Life de la BBC tué par l’une de ses propres vaches dans l’horreur de la ferme

Un shérif doit enquêter sur la mort choc d’un fermier tué par une vache.

Derek Roan, 71 ans, est décédé à l’hôpital après un incident d’horreur impliquant du bétail dans sa ferme familiale près de Dalbeattie, Dumfries et Galloway, en juin de l’année dernière.

Derek Roan est décédé après un incident d’horreur impliquant du bétail

Il est entendu que M. Roan, qui avait figuré dans une série documentaire sur l’agriculture, est décédé après avoir été blessé par l’une de ses propres vaches.

Une enquête sur les accidents mortels (FAI) doit maintenant être tenue pour examiner les circonstances entourant la mort de M. Roan.

Des équipes d’urgence ont été appelées sur les lieux à Barnbarroch Farm le 19 juin et ont emmené le grand-père blessé de six enfants à Dumfries et Galloway Royal Infirmary, mais rien n’a pu être fait pour le sauver.

Ses proches ont confirmé sa mort et ont fait part de leur choc dans un communiqué publié via l’entreprise familiale Roan’s Dairy, affirmant qu’il était un “mari bien-aimé” pour sa femme Kathleen et un “père dévoué” pour leurs trois enfants.

Ils ont déclaré: «Nous sommes totalement dévastés et toujours sous le choc de ce qui s’est passé et il nous faudra un certain temps pour accepter de ne pas l’avoir avec nous.

“Tout le travail acharné de Derek était pour ses deux passions dans la vie – sa famille et ses fermes.

« Derek était bien connu au sein de la communauté agricole et de nombreux autres cercles. Il manquera beaucoup à tous. »

M. Roan était bien connu dans sa communauté locale et était président du conseil communautaire de Colvend et Southwick.

Le vice-président Simon Pain a déclaré à l’époque que son ami était décédé des suites d’une “blessure liée au bétail” et a déclaré que l’agriculteur était “bien aimé et très respecté dans notre communauté”, le décrivant comme un “chef de file”.

Le président du NFU (National Farmers’ Union) en Écosse, Martin Kennedy, a déclaré que le syndicat avait perdu un “véritable pilier”.

Le président régional Colin Ferguson a déclaré que sa perte avait “envoyé des ondes de choc dans la région et au-delà”.

La famille Roan traite des vaches Holstein de race à Barnbarroch depuis six générations.

Ils exploitent deux fermes laitières dans le Stewartry à Barnbarroch et Boreland of Colvend et exploitent également un service de livraison de lait à Dumfries et Galloway.

La famille est devenue bien connue du public ces dernières années après leur apparition dans l’émission de la BBC This Farming Life.

Le Health and Safety Executive a ouvert une enquête à la suite du drame.

La police écossaise a déclaré avoir été informée du décès, qui n’était pas considéré comme suspect, et un rapport a été soumis au procureur fiscal.

Cette semaine, Les Brown, procureur fiscal du district de Dumfries et Galloway, a publié un avis de FAI, avec une première audience qui se tiendra à Dumfries Sheriff Court en mars.