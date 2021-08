Le lanceur d’alerte emblématique Edward Snowden a appelé le développement « énorme. »

Des traces du logiciel espion du groupe israélien NSO ont été trouvées par l’ANSSI sur les téléphones du cofondateur et président de Mediapart Edwy Plenel, du journaliste d’investigation de Mediapart Lénaïg Bredoux et d’un journaliste de la chaîne d’information publique France 24, selon Le Monde.

C’est la première fois qu’une autorité officielle de l’État confirme les conclusions des organes de presse qui ont signalé le logiciel espion le mois dernier. L’ANSSI aurait informé le parquet de Paris de sa découverte.

Snowden, dont les fuites de 2013 ont révélé l’étendue des programmes de surveillance américains, décrit le rapport comme « énorme » sur Twitter, argumentant, « S’ils le font en France, ils le feront n’importe où. Fermez-les, interdisez le commerce d’exploits.

Énorme : confirmation officielle des allégations concernant l’implication de la société israélienne de piratage informatique NSO Group dans des attaques ciblées contre des journalistes de l’UE. S’ils le font en France, ils le feront n’importe où. Fermez-les – interdisez le commerce d’exploits.https://t.co/gw2M9Je1nf – Edward Snowden (@Snowden) 3 août 2021

Une source anonyme de France 24 a déclaré au Guardian que la société avait été « extrêmement choqué » par les nouvelles et était « Stupéfait et en colère que les journalistes puissent être l’objet d’espionnage. »

«Nous ne prendrons pas cela en position couchée. Il y aura une action en justice », ajoute la source.

Bredoux s’est également entretenu avec The Guardian, affirmant que la confirmation de l’ANSSI « met un terme à l’idée que ce ne sont que des mensonges et des fausses nouvelles », et est « la preuve dont nous avons besoin ».

Une enquête majeure menée par 17 organes de presse a allégué le mois dernier que Pegasus avait été utilisé par plusieurs gouvernements étrangers pour espionner des présidents, des militants des droits humains, des journalistes et d’autres.

Le Monde a rapporté que le logiciel espion avait été utilisé par le Maroc pour espionner les appels téléphoniques du président français Emmanuel Macron – une allégation que le Maroc a démentie – tandis que le ministre français des Finances Bruno Le Maire a annoncé vendredi que les autorités de l’État enquêtaient pour savoir si lui et d’autres responsables gouvernementaux avaient également été espionné.

Le numéro de téléphone de Macron aurait été découvert par Amnesty International et le journal français Forbidden Stories dans une base de données de plus de 50 000 numéros de téléphone qui auraient été un « liste de souhaits » de personnes à espionner en utilisant Pegasus.

Suite à la révélation de la bombe, le bureau du ministre israélien de la Défense Benny Gantz a déclaré que son pays était « prendre les allégations au sérieux » et cela « Israël accorde des cyber-licences uniquement aux États-nations et ne doit être utilisée que pour les besoins de lutte contre le terrorisme et la criminalité. »

