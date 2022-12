FERMEZ-LES : D’autres postes de police secrets chinois auraient été découverts, ce qui a incité à demander la fermeture de consulats

Les pays devraient fermer les consulats chinois jusqu’à ce que le régime communiste ferme son réseau d’opérations de police illégales, a déclaré un ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale après la découverte de près de 50 postes supplémentaires.

“Les postes de police chinois à l’étranger sont l’une des nombreuses façons dont Pékin érode notre souveraineté nationale et prive les Chinois de souche, en particulier, de leurs droits en tant que citoyens des démocraties”, a déclaré Matt Pottinger, président du programme Chine à la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News. . “Les démocraties devraient fermer les consulats chinois jusqu’à ce que Pékin retire ses forces de l’ordre illégales et extraterritoriales à nos frontières.”

Safeguard Defenders, une organisation panasiatique de défense des droits de l’homme, a publié lundi une enquête intitulée “Patrouiller et persuader“, signalant que 48 autres postes de police chinois opéraient à l’étranger en plus des 54 que le groupe avait identifiés en septembre. Les emplacements signalés couvrent 53 pays, dont quatre postes basés aux États-Unis : deux à New York, un à Los Angeles et un mis en place par le Bureau de la sécurité publique de Nantong dans un lieu tenu secret.

“Nous savons que le Parti communiste chinois (PCC) a intensifié ses efforts de répression transnationale dans le monde au cours des dernières années”, a déclaré Laura Harth, directrice de campagne de Safeguard Defenders, à Fox News. “Et que les réseaux United Front Work liés à ces stations se livrent depuis longtemps à des opérations d’influence et d’ingérence à l’étranger.”

“Les stations apparaissent comme la dernière itération de ces pratiques de culture”, a-t-elle déclaré.

Ces postes de police à l’étranger permettent aux autorités chinoises de “mener des opérations de police sur le sol étranger” et ont aidé une campagne du PCC pour combattre les citoyens vivant à l’étranger qui auraient commis “des fraudes et des fraudes dans les télécommunications”, a déclaré Harth. Depuis le lancement de la campagne en avril 2021, 230 000 ressortissants chinois ont été « persuadés de rentrer » chez eux pour faire face à des poursuites pour des crimes présumés, selon le ministère chinois de la Sécurité publique.

Safeguard Defenders a également lié le réseau de police à l’étranger signalé aux activités du Département du travail du Front uni chinois, une organisation du Parti communiste chargée de répandre son influence et sa propagande à l’étranger.

“Le meilleur témoignage de l’ampleur des opérations de police clandestines menées par le [People’s Republic of China] autorités viennent de leurs propres déclarations officielles et rapports de travail », a déclaré Harth. Pékin a vanté le succès de l’opération Fox Hunt, une campagne qui a renvoyé plus de 11 000 fugitifs de grande valeur en Chine depuis 2014, selon Harth.

“Les chiffres et l’échelle parlent d’eux-mêmes”, a-t-elle déclaré. “Surtout en combinaison avec le cadre des méthodes illégales utilisées… qui comprennent les menaces, le harcèlement, la détention de membres de la famille dans leur pays ; le déploiement d’agents secrets, de personnel d’ambassade, d’individus liés aux stations à l’étranger ou d’agents embauchés pour/persuader’ la cible à l’étranger directement sur le sol étranger, et même des enlèvements.”

Le ministère chinois des Affaires étrangères a nié qu’il dirigeait des forces de police non déclarées et a déclaré que les sites fournissaient des services à ses citoyens vivant à l’étranger, comme le renouvellement des pièces d’identité et des permis de conduire.

Cependant, les stations nouvellement signalées ont été mises en place dès 2016, selon l’enquête de Safeguard Defenders, contestant les déclarations de la Chine selon lesquelles les opérations ont été lancées en réponse à la pandémie de COVID-19.

Plus préoccupant encore que l’expansion des opérations de la Chine, a déclaré Harth, c’est que “la grande majorité des pays ciblés semblaient complètement ignorer” les réseaux de police du PCC opérant sur leur butin, “soulignant le besoin urgent d’une réponse coordonnée à travers l’alliance démocratique”.

Au moins 13 pays, dont le Canada, l’Allemagne et les Pays-Bas, ont ouvert des enquêtes sur ces commissariats de police après le signalement initial de leur existence, selon Safeguard Defenders. Les États-Unis figuraient également sur la liste, mais les mesures prises par le gouvernement pour se pencher sur la question ne sont pas claires.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré lors d’une audience du comité sénatorial américain de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales en novembre qu’il était au courant de l’existence des stations et qu’il trouvait la question profondément préoccupante, mais a refusé de détailler le travail d’enquête du bureau sur la question.

“Mais pour moi, il est scandaleux de penser que la police chinoise tenterait de s’installer, vous savez, à New York, disons, sans une bonne coordination”, a déclaré Wray. “Cela viole la souveraineté et contourne les processus standard de coopération judiciaire et policière.”

Harth a déclaré qu’il était “extrêmement encourageant de voir la réponse de certains gouvernements”, mais a recommandé que tous les pays hébergeant l’une de ces stations “prennent des mesures pour contrer cette menace intérieure commune et cette attaque contre les libertés fondamentales et la souveraineté territoriale”.