« Fermez-la » : Biden a qualifié Bill Ackman de « connard » pour avoir manqué de respect à la mémoire de son défunt fils dans des commentaires déterrés

Bill Ackman a apporté son soutien et un capital considérable au challenger de Biden, Rep. Doyen Phillips (D-MN) cette semaine, incitant le X-verse à ressasser un prétendu échange acrimonieux entre le financier milliardaire et l’actuel président.

L’altercation s’est produite lors d’un dîner de la conférence SkyBridge Alternatives (SALT) en 2017, animé par l’ancien attaché de presse de Trump. Anthony Scaramucciet pourrait expliquer la mésentente entre les deux hommes.

Journaliste Tom Gara rejoint une foule d’autres personnes pour retweeter un article découvert par Entreprise de renarddans lequel Ackman aurait critiqué Biden à propos de son fils Beau Biden, décédé d’un cancer du cerveau quelques années plus tôt. La prétendue confrontation n’a pas été largement médiatisée à l’époque.

L’article disait en partie :

Puis, lors d’un dîner VIP privé ce soir-là, la question de savoir pourquoi Biden ne s’est pas présenté à la présidence en 2016 a été soulevée une fois de plus par l’ancien gouverneur de Floride et candidat à la présidentielle du GOP 2016. Jeb Bushqui a demandé à Biden « pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté ? » Biden a expliqué qu’une partie de la décision découlait de la mort de son fils Beau Biden, décédé d’une maladie cérébrale.

cancer en 2015. La pièce est devenue silencieuse alors que Biden est devenu ému et a dit : « Je suis désolé… j’en ai assez dit. » C’est à ce moment-là qu’Ackman a laissé échapper « Pourquoi ? Cela ne vous a jamais arrêté auparavant. » La conversation formelle et discrète au dîner est soudainement devenue tendue, selon trois personnes présentes et ont confirmé à la fois le fond et la formulation des réponses de Biden. et a demandé : « qui est ce connard ? », une référence à Ackman. Puis il s’est tourné directement vers Ackman et a déclaré : « écoute, je ne sais pas qui tu es, connard, mais ne manque jamais de respect à la mémoire de mon fils décédé ! disent ces gens. Ackman a tenté ce qui a été décrit comme des excuses, ce à quoi Biden a dit : « taisez-vous ».